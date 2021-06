¡Adios, Ben Affleck! Ana de Armas volvería a encontrar el amor con apuesto ejecutivo Fuentes revelaron que la actriz cubana estaría saliendo con Paul Boukadakis, un joven vicepresidente de la aplicación de citas Tinder. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Borrón y cuenta nueva! A casi seis meses de que terminara su apasionado romance con el actor y director Ben Affleck, Ana de Armas ha vuelto a encontrar el amor con un apuesto ejecutivo. El afortunadao galán sería Paul Boukadakis, vicepresidente de la aplicación de citas Tinder y quien ha sido vinculado a la actriz cubana desde abril. "Paul y Ana fueron presentados por amigos. Él está basado en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Ana", explicó una fuente a Pagesix al revelar la noticia este miércoles. "Él ha pasado mucho tiempo con Ana antes de que ella salga de Estados Unidos para filmar su nueva película". Según dicha fuente Boukadakis es el cofundador y CEO de Wheel, una empresa especializada en video que fue adquirida por Tinder en 2017. Según se dijo, la relación va viento en popa e incluso el joven empresario habría presentado ya a la nominada al Globo de Oro -por Knives Out- a algunos de sus familiares. Ana de Armas y Paul Boukadakis Credit: Jon Kopaloff/WireImage; Brad Barket/Getty Images for Kairos Society Ana de Armas con un chico no identificado en Beverly Hills, en abril de 2021 Credit: Backgrid/The Grosby Ana de Armas en una sesión de fotos en Mallorca, España, en mayo de 2021 Credit: G3/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De Armas, de 33 años, acaparó titulares durante la pandemia cuando surgieron fotos de sus viajes a Cuba y Costa Rica con Affleck, en 2020. La pareja -que se conoció en el set de la cinta Deep Water- se volvería inseparable a partir de entonces. Pero en enero las cosas cambiaron y a pesar de la aparente buena relación de la actriz con los hijos del actor de 45 años y de que lucían acaramelados dando paseos por Sana Monica y Malibú, se dijeron adiós en enero pasado. Affleck ha estremecido al público al reavivar su romance de antaño con Jennifer López, con quien incluso estuvo comprometido en matrimonio -compromiso que terminó en 2004-. De confirmarse la relación, Ana de Armas pasaría a formar parte del grupo de bellas que han formado pareja con ejecutivos de empresas de tecnología o "Tech Bros", como se les conoce popularmente. Entre ellas se encuentran Miranda Kerr, ex de Orlando Bloom, quien contrajo nupcias con Evan Spiegel, fundador de Snapchat, o la cantante Grimes, madre del hijo más pequeño de Elon Musk, fundador de Pay Pal y Tesla.

