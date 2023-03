El momento incómodo que vivió Ana de Armas en los Premios Oscar Ana de Armas, nominada a Mejor Actriz este año en los Premios Oscar, vivió un incómodo momento antes de la gala. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana de Armas, quien encabeza la lista de "Las 25 mujeres más poderosas" de People en Español este año, acaparó miradas en la gala de los premios Oscar con su nominación a Mejor Actriz por su rol de Marilyn Monroe en Blonde. La estrella cubana de 34 años lució despampanante en la premiación, y su bien no se llevó la codiciada estatuilla —que ganó la actriz Michelle Yeoh— brilló por todo lo alto. En la alfombra champán de la gala este año, Ana pasó por un momento incómodo al ser entrevistada por el argentino Axel Kuschevatzky en TNT. El video de esta interacción, que dejó a Ana de Armas visiblemente desconcertada, se ha vuelto viral. "La gente no sabe el esfuerzo que te tomó todo este viaje, venir a Estados Unidos, vivir durante semanas en el sillón de Alex Pettyfer", le dice el entrevistador, haciendo mención a un actor británico. Ana de Armas deja de sonreír al escuchar eso y lo corrige frente a las cámaras: "Yo no he vivido en ningún sillón". Luego Axel rectificó: "Lo que digo es, yendo a lugares, esforzándote, trabajando para llegar a este lugar. Mi pregunta es: ¿si no sentís que esta es una recompensa completamente merecida?". Ana continúa amablemente con la entrevista: "Sí, por supuesto, han sido muchos años de mucho trabajo". Ana de Armas Credit: (Michael Buckner/Variety via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Antes de la gala, la actriz rindió tributo a Marilyn Monroe. En una fiesta de Netflix, lució un vestido color nude que recordaba el famoso vestido con el que Marilyn le cantó "happy birthday Mr. President" a John F. Kennedy. De Armas habló en exclusiva con People en Español sobre su rol en Blonde. "De Marilyn sabía realmente poco. Crecí viendo a Marilyn pero no era consciente. Lo que sabía de ella eran sus películas y ella como actriz, pero no conocía mucho de su vida y del período en que vivió ella en Hollywood y de la industria, de cómo funcionaban las cosas en aquel momento y las cosas a las que tuvo que enfrentarse, sobreponerse, a nivel de carrera y a nivel personal. Fue el mayor aprendizaje que tuve durante el proceso de investigación de la película. A mí estudiarla y aprender de ella me dio mucha empatía; sentí mucha empatía por ella y por las actrices de aquella época, y por las actrices en general porque muchas de las cosas que pasaban en aquella época siguen pasando ahora", dijo la actriz. "Pienso que el nivel de exposición y la manera que juzgan a las actrices, o lo que se espera de ellas en los estándares de belleza, lo que se supone que tienes que hacer o el personaje que tienes que dar de cara al público, sin importar quién eres tú en realidad. Era darme cuenta de cómo yo también me he visto en esas situaciones y cuando te está pasando a ti estás tan metida en eso que no te das cuenta, pero cuando ves que le está pasando a otra gente es mucho más fácil de analizar y de ver la salida. Es interesante verte un poco reflejada en situaciones tan difíciles de manejar y tan complicadas porque quieres ser actriz, quieres que te respeten, quieres que te consideren una intelectual, quieres que te tengan en cuenta, quieres romper barreras, quieres hacer tantas cosas y también tienes que lidiar con cómo funciona la industria y cómo funciona Hollywood. Me enseñó la historia de cómo lo hizo ella, cómo lo han hecho otras, y a ver a nivel personal lo que merece la pena y las cosas que pueden ser evitadas o no", añadió.

