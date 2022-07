Ana de Armas no quiere "llevar un cesto de frutas" en la cabeza por ser latina La actriz cubana Ana de Armas, que se pone en la piel Marilyn Monroe en Blonde, quiere huir de los estereotipos y ampliar el repertorio de papeles para las latinas en Hollywood. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana de Armas asume un enorme reto al ponerse en la piel de la desaparecida Marilyn Monroe en Blonde, la nueva película de Netflix que se estrena en septiembre y de la que se ha dado a conocer un tráiler que muestra cómo la cubana se transforma en el icono rubio de Hollywood. El director de la cinta, Andrew Dominik, elogió el trabajo de De Armas. "Es jodi….mente maravillosa. Lo único de lo que nadie se quejará es de su actuación", declaró a ScreenDaily, según People. Un tremendo halago para la actriz de 33 años, que se rehúsa a ser encasillada por el hecho de ser latina "Quiero interpretar a una latina. Pero no quiero llevar un cesto de frutas en mi cabeza todo el tiempo", expresó De Armas a la revista Elle. "Así que espero poder demostrar que podemos hacer todo si se nos da la oportunidad para prepararnos y si solamente se nos da esa oportunidad, solo la oportunidad, puedes hacer cualquier película – Blonde – puedes hacer lo que sea". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Blonde. Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 Credit: Netflix El problema, según De Armas, es que la mayoría de las veces, los latinos no tienen esa oportunidad para sentarse con los directores y comprobar que pueden hacer el trabajo. Sin embargo, admitió que el mundo en Hollywood está cambiando para bien. "Definitivamente está cambiando, está mejorando. Pero es difícil en este momento, estando en mi posición, porque no es igual para todo el mundo", expresó. "Y siento que eso viene de los cineastas, esa diversidad debe convertirse en una necesidad. Se debe hacer lo correcto". Ana de Armas Ana de Armas en la portada de Elle | Credit: PHOTOGRAPHED BY: CHRISTIAN MACDONALD De Armas trabajó diligentemente por nueve meses para perfeccionar no solo su caracterización, sino la peculiar voz y acento de la famosa rubia, según declaró al diario The Sunday Times el año pasado. Pasó de dos a tres horas en peinado y maquillaje, de acuerdo a Netflix Queue, e investigó lo suficiente a la protagonista para poder contar la historia detrás de la famosa mujer. "[Dominik] quería que el mundo experimentara qué significaba realmente ser Marilyn, pero también [ser] Norma Jeane. Eso fue lo más atrevido, sin remordimientos y feminista de su historia que yo haya visto", expresó. "La fama es lo que hizo a Marilyn la persona más vista en el mundo, pero también lo que hizo a Norma la más invisible". Blonde. Ana de Armas as Marilyn Monroe. Cr. Netflix © 2022 Credit: Netflix De Armas aseguró que la historia que se cuenta en Blonde, tiene mucha relevancia en la actualidad y admitió que no importa cuántos años pasen, la clave para salir adelante sigue siendo la misma. "Tenía muchos pensamientos como mujer en la industria, y simplemente en general, sobre cómo los años 30, 40, 50, son tan relacionables a ahora. Y si no tienes una base fuerte, con tu familia y de más, es muy difícil lograrlo, muy difícil", concluyó la actriz. Blonde se estrenará el próximo 23 de septiembre en Netflix.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana de Armas no quiere "llevar un cesto de frutas" en la cabeza por ser latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.