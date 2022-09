Ana de Armas: la atención que generó mi relación con Ben Affleck me hizo sentir "en peligro e insegura" Ana de Armas no soporta tener todas las miradas puestas en su vida íntima, algo que la hizo sentir incómoda durante su relación con Ben Affleck . Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien en estos momentos es una de las actrices más exitosas de Hollywood, Ana de Armas no soporta tener todas las miradas puestas en su vida íntima. Esta fue una de las razones por las que no se pudo sentir del todo cómoda mientras estuvo con Ben Affleck. Así lo aseguró la actriz de Blonde en una reciente entrevista con Variety, donde aseguró que solo le importaba que la mirada estuviese en su trabajo y no en su persona. "Nunca he sido alguien que quiera atención que no sea sobre mi trabajo. Entonces, cuando la atención no es sobre mi trabajo, es molesto, se siente irrespetuoso, se siente inapropiado, se siente peligroso e inseguro ", dijo la actriz, quien empezó una relación con el galán de Hollywood en 2020 que terminaron al siguiente año. Ana de Armas y Ben Affleck Ana de Armas y Ben Affleck | Credit: BG004/Bauer-Griffin/GC Images "Pero, especialmente en este país, no sé cómo puedes encontrar protección. No sé cómo puedes evitar que eso suceda, aparte de irte", añadió. "Cuando vivía en Madrid era una actriz muy conocida y tenía prensa y paparazzis detrás de mí. Es algo que se aprende, lamentablemente", reconoció la joven de 34 años. Ana de Armas y Ben Affleck Ana de Armas y Ben Affleck | Credit: Bauer-Griffin/GC Images La cubana, a quien a partir del viernes podremos ver por Netflix en la piel de Marilyn Monroe, aseguró que quiere ser recordada por lo que hace como profesional. "Quiero ser recordada por eso. Del otro lado, no estoy interesada", dijo. "A algunas personas les resulta mejor hacer las paces con eso. A algunas personas incluso les gusta. Estoy en el grupo de personas que preferirían no tener eso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos la actriz se encuentra saliendo con el ejecutivo de Tinder Paul Boukadakis, mientras su exnovio se encuentra felizmente casado con Jennifer López.

