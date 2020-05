Ana de Armas comparte su primera foto con su novio Ben Affleck, ¡mírala! La actriz cubana celebró su cumpleaños con una romántica escapada al desierto con su nuevo amor. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Finalmente los tortolitos Ana de Armas y su guapísimo novio Ben Affleck hicieron oficial su relación en las redes sociales al compartir por primera vez una tierna foto juntos. En ocasión de la celebración del cumpleaños número 32 de la actriz cubana, compartió una serie de imágenes de su fiesta en la intimidad con su enamorado en un desierto. Image zoom Instagram / Ana De Armas "Gracias a todos por los mensajes de cumpleaños y el amor. Un brindis por otro año maravilloso", escribió De Armas al pie de la imagen foto de su publicación en Instagram. Otras imágenes muestran a los dos disfrutando de un pastel de chocolate con las palabras "Feliz cumpleaños Ana". y a De Armascon una corona que dice "Feliz cumpleaños." SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Instagram / Ana De Armas El romance de la pareja se hizo público en marzo luego de que se filtraran unas fotos de paparazzi del actor californiano de 47 años rodeando con un brazo a la estrella de Knives Out y besándola en una playa de Costa Rica. Image zoom Instagram/Ana de Armas La sorpresiva relación ha florecido en medio del caos en que el coronavirus ha sumido al planeta y los dos actores se han convertido en una de las parejas favoritas de Hollywood. Image zoom Backgrid/The Grosby Group Desde que trabajaron juntos en el rodaje de la multipremiada película Deep Water, ambos “tuvieron muy buena química desde el principio, Ben se veía muy relajado y feliz al lado de Ana, pero en aquel entonces no había señales de un romance”, aseguró una fuente a People.

