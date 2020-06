Ana de Armas y Ben Affleck de vacaciones con los hijos y la madre del actor ¡Ana de Armas ya conoció a su suegra! La actriz cubana se fue de vacaciones con su novio, Ben Affleck, y la madre y los hijos del actor. ¿Boda a la vista? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El noviazgo de Ana de Armas y Ben Affleck va viento en popa. La actriz cubana de 32 años se fue de vacaciones con el actor y su familia. La pareja se tomó un descanso de su ajetreada vida en Los Ángeles para viajar a Georgia con Christine, la madre de Ben Affleck, y los hijos del actor de 47 años. La familia viajó en jet privado y todos llevaban mascarillas protectoras, incluyendo a Violet, de 14 años; Seraphina, de 11; y Samuel, de 7, los hijos de Ben Affleck con su exesposa, la actriz Jennifer Garner. Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Affleck y De Armas también fueron vistos regresando a Los Ángeles de su viaje junto a la madre del actor. "Están pasando unos días en Georgia con los hijos de Ben. Es una vacación relajada", dijo una fuente cercana a la pareja a People. "Ana parece que adora estar con los hijos de él. Todos se han llevado muy bien. Ana se está esforzando por conocer mejor a los hijos de él". Image zoom Instagram / Ana De Armas La estrella de la película Knives Out también fue captada por los paparazzi en Los Ángeles con sus mascotas acompañada del actor y sus hijos frente a la casa de Ben. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los enamorados parecen ser inseparables, pasando la cuarentena juntos, uniéndose a protestas de Black Lives Matter y celebrando el cumpleaños número 32 de la actriz con una romántica escapada a un resort en el desierto. Además han compartido vacaciones a Costa Rica y Cuba tras conocerse en el set de la película Deep Water que filmaron en Nueva Orleans. Image zoom 2020 Backgrid/The Grosby Group ¿Habrá campanas de boda para los tortolitos? El tiempo lo dirá, pero por lo pronto el amor —y las relaciones familiares— se siguen fortaleciendo cada vez más.

