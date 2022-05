Ana Claudia Talancón quiere convertirse en madre adoptiva tras una dura lucha por tener hijos La actriz Ana Claudia Talancón cumplirá su sueño de convertirse en madre por medio de la adopción, luego de perder un embarazo y varios intentos tratamientos de fertilización infructuosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Claudia Talancón no se quedará con las ganas de convertirse en madre, un objetivo que lleva persiguiendo largos años sin ninguna suerte. Tras someterse a varios tratamientos de fertilización infructuosos y sufrir un aborto espontáneo, la actriz ha tomado la difícil decisión de desechar otros métodos y recurrir a la adopción. "Me implantaron embriones varias veces en Estados Unidos. Luego me recomendaron a otro doctor en Tijuana, quien me implantó en dos ocasiones. En una de esas eran gemelos y yo estaba feliz", reveló la actriz a la revista CARAS. Sin embargo, el embarazo no resultó y Talancón decidió no continuar con más tratamientos. Pero la naturaleza la premió y en el 2021, quedó embarazada de manera natural. Desafortunadamente, tras 10 semanas de gestación, sufrió un aborto que le cambió la vida. "Cuando pensé que la maternidad no era para mí, mi novio me dijo que dejara toda la cuestión médica y que iba a pegar de forma natural. A los cuatro meses [en el 2021] de manera natural yo ya estaba embarazada", dijo. "Tristemente el proceso de gestación solo duró 10 semanas, para mí fue lo más doloroso". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro Lopart Alejandro Lopart | Credit: Alejandro Lopart/Instagram Talancón detalló que sufrió un aborto en su hogar en un momento en que se encontraba sola. Esta pérdida le cambió por completo su vida. "No sabía cómo acomodar tantos sentimientos si en mi vida todo se me había dado de una forma linda", dijo. A pesar de la tragedia, su deseo por convertirse en madre no desapareció y revivió con la convivencia con los niños y adolescentes mexicanos que luchan contra el cáncer a través de la Fundación Aquí Nadie se Rinde. "Sé que vivir con uno o varios chiquitos va a ser increíble. Siempre quise hijos, aunque hoy creo que debo empezar por uno y poco a poco ir formando mi familia", expresó. Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancón | Credit: Ana Claudia Talancón/Instagram La actriz mantiene una sólida relación con el arquitecto Alejandro Lopart, con quien se comprometió en noviembre del año pasado y quien es padre de una niña de una relación anterior. La boda aún no se realiza debido a motivos de trabajo, pero la actriz asegura que los planes de convertirse en marido y mujer siguen en pie. "He filmado series y películas, tanto en México como en otros países", explicó en febrero a la revista Clase. "Me siento bendecida por tener amor y trabajo…Necesitamos buscar y tener el momento adecuado para organizarla y después realizarla. Tenemos ganas de que sea una boda linda y con detalles importantes y acompañados de personas queridas".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Claudia Talancón quiere convertirse en madre adoptiva tras una dura lucha por tener hijos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.