Ana Claudia Talancón anunció su casamiento y ahora no habrá boda:¿por qué? Ana Claudia Talancón ha salido a aclarar todo tipo de dudas y a explicar por qué ha decidido aplazar su casamiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Ana Claudia Talancón compartió el pasado noviembre con todos sus admiradores la noticia de que finalmente se iba a casar con su amor, el arquitecto Alejandro Lopart. No obstante, luego de varios meses y sin noticias de la boda, muchos se han preguntado si es que la pareja se separó. Lla mexicana ha salido a aclarar todo tipo de dudas y a explicar por qué han decidido aplazar los planes de casamiento. "En noviembre había contado que mi novio y yo nos comprometimos en matrimonio, pero a pesar de que tenemos muchas ganas de casarnos, no hemos podido realizar la boda debido a que he tenido mucho trabajo, he filmado series y películas, tanto en México como en otros países. Me siento bendecida por tener amor y trabajo'', aseguró a la revista Clase. 'Necesitamos buscar y tener el momento adecuado para organizarla y después realizarla. Tenemos ganas de que sea una boda linda y con detalles importantes y acompañados de personas queridas'', sostuvo. En un primer momento Talancón dijo que pensaba hacer una boda muy "original", rodeada de su familia y amigos, algo que parece una quimera en estos tiempos de pandemia. ''Nos encontramos en pandemia y por lo mismo no puede ser de esa forma, por eso también estamos considerando tomarnos un tiempo más y acomodar las cosas para que todo sea muy lindo. Sí me hace emoción pensar en mi boda, estoy muy enamorada, pero si alguien quiere estar juntos es para toda la vida, entonces para una boda no hay prisa en la fecha'', afirmó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En medio de la conversación, salió a relucir su anillo de compromiso, y no pudo evitar tocar el tema de Belinda, de quien muchos quieren saber si devolverá el anillo de más de $3 millones que le regaló Christian Nodal. "Yo soy de la idea de que, si él la regó, que se lo quede, y si ella la regó, que lo devuelva. Si terminaron porque él se portó mal con ella, que se vaya de vacaciones y lo olvide", dijo.

