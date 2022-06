Ana Claudia Talancón es hospitalizada de emergencia: "Empecé a vomitar sangre" Una situación inesperada llevó a Ana Claudia Talancón al hospital ¿qué le sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Ana Claudia Talacón fue hospitalizada de emergencia mientras realizaba las filmaciones de una serie de televisión. Según relató la actriz mexicana, sufrió una fuerte intoxicación tras inhalar diversas sustancias a las que, le informaron los especialistas, es alérgica. "[Fueron] unos químicos con los que limpiaron el camper donde estaba descansando", reveló al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Al parecer es una clase de alergia específicamente a estos químicos, entre ellos cloro y amoniaco", explicó. "Fue horrible, la verdad. Empecé a vomitar sangre y me asusté horrible. Me pidieron una ambulancia, me llevaron al hospital y estuve tres días ahí". De acuerdo con la protagonista de la película El crimen del padre Amaro aún tiene secuelas de su paso por el sanatorio y dio un reporte de su actual estado de salud. "La sufrí, todavía tengo moretones de los catéteres que me pusieron, de los picotazos que me dieron para poderme meter todas las medicinas que me dieron", confesó. "Se me inflamaron los pulmones, me hicieron radiografías, tomografías, resonancia magnética. Tenía los pulmones inflamados, tenía laceraciones en el estómago, en la tráquea", comentó. "[Me siento] muchísimo mejor, me he recuperado muy bien; he hecho todo bien, la verdad, para poder estar sana y me siento muy agradecida". Ana Claudia Talancón Credit: Ana Claudia Talancón Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Claudia Talancón también reveló que el próximo año se convertirá en madre por adopción pero busca tener más de un hijo; por ello, ahora está concentrando todos sus esfuerzos en cumplir sus compromisos profesionales para luego dedicarse de lleno a esta nueva faceta personal. "Este año va a ser de trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, trabajar y ahorrar para poder llevar a cabo todos estos maravillosos planes que tengo y los cuales me emocionan muchísimo y jugarán un papel tan importante en mi vida", mencionó. "Sin embargo, nunca pienso dejar mi carrera, obviamente. Serán bebés viajeros, les tocará una mamá viajera, una mamá trabajadora".

