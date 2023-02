Ana Claudia Talancón revela lo difícil que le ha sido poder adoptar un niño Desde hace varios meses, Ana Claudia Talancón ha realizado un proceso para convertirse en madre por adopción; sin embargo, no ha sido un asunto sencillo para la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, Ana Claudia reveló que está llevando a cabo todo el proceso necesario para adoptar un niño. El tiempo ha pasado y la actriz aún no ha logrado concluirlo; ante ello, confesó lo difícil que ha sido poder tener a hijito como parte de su familia, pese a todos los trámites que ha realizado. "Es algo de lo que no quisiera hablar en este momento porque un proceso complicado", confesó a los medios de comunicación. "Así es [es un proceso cansado]". La protagonista de la serie Soy tu fan, no quiso revelar si estaría dispuesta a buscar opciones de adopción en otros países porque quiere mantener esta parte privada. Sin embargo, advirtió que este tipo de decisión no es exclusivamente para aquellas personas que no logran concebir un hijo, también hay otras razones que llevan a alguien a decidir por este método para convertirse en padres, como es su caso. "No solamente es por no poder tener hijos, a lo mejor es no querer también", advirtió. "La gente atraviesa por diferentes razones por las cuales quisiera adoptar y se me hace siempre una buenísima opción hacerlo porque ya somos un chorro [muchos] en este mundo. Y hay muchos niños que no tienen padres y amarían tener un hogar lleno de amor". Ana Claudia Talancon Ana Claudia Talancon | Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Claudia Talancón aprovechó para cerrar definitivamente la controversia en la que se vio envuelta luego de que se le señaló por asistir en estado de ebriedad a un evento público, donde era la protagonista. "Como decía [Don Quijote] 'que ladren los perros Sancho, es señal de que vamos cabalgando'", mencionó. "Gracias a Dios la gente me quiere mucho y sabe mi profesionalismo a lo largo de los años. Si no nacimos ayer, no somos novatos, mi talento y mi carrera me respaldan".

