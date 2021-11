Ana Claudia Talancón anuncia que se va a casar: ¡entérate con quién! La actriz mexicana Ana Claudia Talancón confesó que iba a casarse con un arquitecto y que pretende hacer una boda muy "original". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Claudia Talancón Ana Claudia Talancón | Credit: Victor Chavez/Getty Images Después de casi dos años de amor del bueno, la actriz mexicana Ana Claudia Talancón confesó que iba a casarse con el arquitecto Alejandro Lopart y que pretende hacer una boda muy "original". A la actriz se le vio con su pareja desfilando por la alfombra durante la presentación de la serie que protagoniza, El refugio, donde aseguró a la prensa que estaba feliz con su "amorcito". "Estoy feliz, feliz en todos los aspectos. Es la primera vez que venimos a una alfombra juntos… está muy bien portadito, me está dando mi espacio, estamos apenas viendo cómo va a estar la cosa, no es lo mismo cuando estás solita... aunque lo compartas con tu familia, tener un amorcito con quien festejar está lindo", expresó. La mexicana contó que se conocieron en el aeropuerto de la Ciudad de México cuando ella iba a Tulum a un festival de cine y él a Estados Unidos. "Aunque fue poco el tiempo que platicamos esa ocasión, como 15 minutos aproximadamente, después pasamos todo el tiempo juntos", aseguró. Sobre la boda, Talancón dijo que le gustaría hacer una ceremonia no convencional, rodeada de familia y amigos. "No la quiero de una forma como me ha tocado en muchos proyectos, me gustaría algo más original: una fiesta de amor con familia y amigos. No me importaría que no fuera con firmas, creo en declarar tu amor enfrente de la familia, de los amigos y más que creer que eso va a cambiar la relación, me encanta esa forma de celebrar el amor, es diferente estar al lado de una mujer fuerte y exitosa, creo que a muchos hombres puede intimidarlos y él no se dejó intimidar", indicó. "Entiende muy bien y sabe muy bien lo que es mi trabajo, lo respeta, no se molesta con nada en cuestión laboral... estoy felizmente enamorada. Sí me veo llegando al altar con él, tenemos planes de casarnos y, bueno, ya tengo anillo de compromiso y quizá pronto sea la fecha de la boda", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Talancón, quien se ve sumamente feliz con su pareja luego de ocho años soltera, dijo que tenían muchas cosas en común y que, sobre todo, no era celoso. "Es una persona que se ríe de todo, con la que puedo platicar de cualquier tema, le encanta comer como a mí, andar en bici, me da mi espacio y no me cela", afirmó.

