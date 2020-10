Ana Brenda recae en la ansiedad tras los contagios de coronavirus en Tu cara me suena La actriz, que ha ya compartido en otras ocasiones que sufre ansiedad, reconoce estar sufriendo "una segunda oleada" con todo lo que está pasando en su programa. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El estreno de Tu cara me suena representa un nuevo reto profesional para Ana Brenda Contreras. Su labor como presentadora ha sido acogida con los brazos abiertos por el público que así se lo ha hecho saber. Sin embargo, la alegría de esta aventura que apenas comienza se ha tornado un poco gris con los últimos contagios de coronavirus dentro del equipo del programa. Los más recientes los de Melina León y Sandra Echeverría, dos de sus concursantes que están de baja temporalmente. Una situación que no solo ha afectado a los infectados sino también a su conductora. La preocupación, el estrés y la incertidumbre han hecho que Ana Brenda haya sufrido nuevamente ansiedad, una condición que ha reconocido padecer en épocas complicadas. "Ahora con todo lo que está pasando con mis compañeros y la mudada me vino una segunda oleada", reconoció a sus fans en las redes. A través de un cuestionario que le hicieron sus seguidores, la protagonista de Dinastía no tuvo reparo en afirmar que no son tiempos fáciles. Y no solo por todo lo que está pasando a su alrededor sino por todos los cambios que esta pandemia ha traído a nuestras vidas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre con el corazón en vilo por saber si está bien o mal, la intérprete compartía su última prueba de COVID-19, que por supuesto, dio negativa. "Se están tomando todas las precauciones... Son tiempos complicados para todos", recogió en un escrito en el que asegura que la situación es muy nueva e imprevisible. La única manera de salir adelante es como dice Ana Brenda: "pasito a pasito, suave suavecito. Meditación". Mucho ánimo y toda la fuerza para ella y todos los compañeros del programa.

