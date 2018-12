Aunque la decisión la tomaron en abril de este año, Ana Brenda e Iván Sánchez optaron en ese momento por no hacer pública su separación. Fue recién esta semana a través de las páginas de una reconocida revista mexicana que la protagonista de la exitosa telenovela Por amar sin ley se animó a contar que su noviazgo con el galán español había llegado a su fin. “Hay superbuena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana”, dijo la también heroína del melodrama Corazón indomable al citado medio de comunicación.

La intérprete de 31 años al parecer no quedó contenta con el tratamiento que la revista le dio al tema ya que, según se sinceró en sus redes sociales, no estaba en sus planes hablar de la separación ya que había pedido que no se tocara el asunto durante la entrevista.

“Quienes me conocen saben que si algo me caracteriza es mi palabra y a mí no me gusta mentir y siempre he tenido una relación con mi público que cuido y respeto. Pero las relaciones de pareja y las separaciones son solo de dos, uno no puede tomar decisiones que el otro no esté de acuerdo. Dicho eso, cuando tienes pactados compromisos en entrevistas donde pediste que no te tocarán el tema, te preguntan por eso específico yo no puedo ni voy a mentir porque por eso luego pasan los desastres y malentendidos. Pero de eso a ser un exclusiva o que se venda es muy diferente. Un poco ridículo la verdad. Más cuando pides el borrador para que se trate con respeto y te lo mandan y luego lo cambian al imprimir. Qué mal”, escribió molesta Ana Brenda en Twitter.

La actriz, que protagoniza actualmente en Estados Unidos la serie Dynasty (Netflix), lamentó la presión a la que están sometidos los artistas por parte de la prensa y el público.

“Desde mis 15 años entendí que todo el mundo quiere sobrevivir y sacar lo que le sirva, así te dañe. Que si no das la cara, que si hablaste y abriste tu corazón fatal, que si te separas y no dices hacen lo imposible por exponerte, que si no hay problemas constantemente te separan, que si expones de más falso, que si de menos tienen problemas, es parte de. Por eso casi siempre es mejor no compartir absolutamente nada. Es triste pero así el mundo hoy en día”, aseveró.

“Se les olvida que solo somos seres humanos buscando la felicidad y a veces ni uno sabe para donde irá la vida. Desgraciadamente uno ya está acostumbrado a estas cosas. Los quiero mucho y gracias por su respeto”, agregó a modo de conclusión Ana Brenda.