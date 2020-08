Ana Brenda revela que sufrió ansiedad y depresión Ana Brenda atravesó por una difícil etapa que le trajo fuerte estragos emocionales que la obligaron a tomar fuertes decisiones personales. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde hace varios años, Ana Brenda ha tenido fuertes jornadas laborales y cuando se mudó a los Estados Unidos para grabar una serie en Hollywood se hicieron mayores; por lo tanto, pasó por momentos de tensión que se tradujeron en ansiedad e incluso depresión. Ahora, la actriz revela esa experiencia y explica las acciones que debió tomar para evitar que se convirtieran en un problema mayor que afectara su vida. RELACIONADO: Ana Brenda sobre su situación amorosa: "Mi corazón está aprendiendo" Image zoom Instagram/ Ana Brenda Contreras “Pasé por varios duelos, varias pérdidas y agarré un tren de trabajo. Bueno, ya traía un tren de trabajo de muchos años, desde que tenía como 15 años, que no me quejo, la verdad soy muy afortunada; pero es verdad que llega a pesar si no te das tiempo. Luego se me juntaron varias cosas. Me fui a Atlanta”, explicó Ana Brenda al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Me empezaron a dar ataques de ansiedad, me empezó a dar un episodio de depresión y me empezó a dar mucho miedo estar sola”. Con el fin de poder superar esta situación, acudió con un especialista. Sin embargo, las opciones que le presentaban implicaban renunciar a la oportunidad laboral que tenía en aquel momento y en esta ocasión prefirió pensar en su bienestar físico y emocional por encima de la situación profesional. Image zoom Ana Brenda Contreras/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Entonces, lo chequé con un doctor, me puso bajo tratamiento por un tiempo”, agregó. “La decisión de tomar el tratamiento o continuar con el ritmo de vida y de trabajo era mía; entonces, decidí darle prioridad a la salud esta vez porque sabemos qué hay muchas historias, sobre todo en nuestro medio que terminan muy mal; no quería que la mía fuera una de esas”. Ahora, Ana Brenda está disfrutando de este descanso obligado por la pandemia, pero ya tiene proyectos de trabajo que llevará a cabo el próximo año.

