Ana Brenda Contreras reaccionó así al romance de Iván Sánchez y Camila Sodi ¿Qué sintió Ana Brenda Contreras al ver las apasionadas fotos de su exnovio Iván Sánchez besando a Camila Sodi? La actriz mexicoamericana rompe el silencio. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Brenda finalmente reaccionó al romance de su exnovio, el actor español Iván Sánchez y la actriz mexicana Camila Sodi. Sánchez y Sodi fueron captados por paparazzi en Ibiza besándose y jugueteando apasionadamente en un barco en septiembre. “No me afecta, pero me pone nerviosa que me pregunten en un programa, porque a cualquier persona que le pregunten cosas de un ex, que obviamente ya pasó, es como incómodo", dijo en una entrevista con Despierta América (Univision) al promocionar su nuevo programa Tu cara me suena de la misma cadena. Image zoom Ana Brenda, Ivan Sanchez y Camila Sodi Alexander Tamargo/Getty Images; Carlos Dafonte/NurPhoto via Getty Images; Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz mexicoamericana, quien tuvo un intenso noviazgo de dos años con Sánchez tras protagonizar juntos la telenovela Lo imperdonable en el 2016, añadió sobre su ex: “Yo creo que todo mundo tiene derecho a ser feliz, y para adelante, la vida es corta y que cada quién haga lo que quiera, y que sean felices, ¿no? Qué bueno, cada quién”. Si bien Ana Brenda parece seguir disfrutando su soltería, vive una gran aventura a nivel profesional en esta nueva etapa como conductora del reality show Tu cara me suena de Univision. "Reinventarse es la oportunidad que te ofrece el destino de crecer hasta el infinito", escribió Contreras junto a una foto en el estreno del programa. ¡Pretendientes no le faltarán!

