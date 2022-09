Ana Brenda confiesa todo sobre su situación sentimental La vida sentimental de Ana Brenda Contreras ha estado fuera del ojo público. Ahora, la actriz confiesa cómo está su corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Ana Brenda Contreras se ha mantenido en silencio respecto a su situación sentimental. De hecho, en 2021, se le relacionó románticamente con un empresario de nombre Zacarías Melhem, de origen mexicano-estadounidense. Ahora, la actriz revela cómo está su corazón en estos momentos. "Estoy soltera, soltera", reveló a los medios de comunicación. Respecto a la posibilidad de casarse y formar una familia, la actriz aseguró que no está cerrada a ello. Sin embargo, "son cosas que no se planean, se dan". Así que está abierta a que esa posibilidad aparezca en cualquier momento. "Si se aparece [la posibilidad] padrísimo, más que feliz. Si no, a gozar la vida también, qué voy a hacer. Quisiera, pero no aparece", confesó. Respecto a su cambio físico, la protagonista de la telenovela Corazón indomable aseguró que se ha dedicado a fortalecer su cuerpo. "Durante la pandemia, como no tengo hijos, ni nada, ni estoy casada, dije '¿qué hago?' y pensé 'me voy a poner a hacer ejercicio'. Y por primera vez pude tener la disciplina de hacer ejercicio", explicó. Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, la también cantante continuó con su preparación atlética porque su personaje de una policía en la serie Toda la sangre requería de un entrenamiento fuerte. "Terminando la pandemia, me llegó la oportunidad de hacer Toda la sangre. Mi papel es una policía, una teniente, y dije 'bueno, es un gran reto y para esto quiero prepararme'. Nunca en mi vida había hecho pesas. Me puse a cargar peso y creo que mi cuerpo cambió mucho. Mi salud y mi disciplina cambiaron mucho", mencionó. Ana Brenda Contreras acaba de concluir las grabaciones de una telenovela y confiesa que tiene mucho trabajo. "Soy una mujer más fuerte corporal y mentalmente", concluyó.

