Ana Brenda se convierte en Youtuber Ana Brenda inició una nueva aventura al debuta como youtuber en su propio canal por internet. Con esta nueva plataforma, la actriz pretende estar más cerca de sus seguidores. By Carolina Amézquita Pino Con el fin de estar más cerca de sus fanáticos y que la conozcan a fondo, Ana Brenda se suma a la lista de famosos que ya tiene su propio canal por internet. Con el título de Ana Brenda. Una vida sin guión, la actriz lanzó esta nueva plataforma el pasado lunes. "Quise abrir un espacio donde mis seguidores puedan conocer más de mi persona", explicó Ana Bárbara a los medios de comunicación. "Del día a día y las cosas que me gustan… sin filtros". RELACIONADO: ¡Omg! Ana Brenda Contreras le dijo adiós a su larga cabellera Image zoom Con esta propuesta, los seguidores de la intérprete de Cristal Jennings en la serie Dynasty tendrán la oportunidad de ver a la persona detrás de la famosa, quien solo pretende dar a conocer lo que "más le gusta y disfruta de la vida". En su primer video, la histrión se mostró sin maquillaje; porta una T-Shirt y un sencillo collar. A su espalda se puede apreciar un comedor, una pared con cuadros y una mesa con bebidas. El tema de este audiovisual lleva por nombre "Mi Viaje a Amanguiri"; en él, la actriz narró, con voz e imágenes, la aventura turística que vivió en un lugar ubicado entre Utah y Arizona. "Hola a todos de donde sea que me vean", mencionó al iniciar su primera transmisión. "Estoy muy contenta de estar aquí, saludarlos, de hablarles directamente". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Brenda Contreras subirá un video cada domingo a las 7 pm. Además de los viajes, compartirá sus aventuras diarias, secretos de belleza, entre otras cosas. "Espero que le guste [su canal]. La verdad es no quiero que esto sea como un reality show", advirtió al término de su primera emisión. "No es algo que quiera lograr con esto, pero sí quiero compartirles un poquito de mí, de mis viajes, de lo que hago, de lo vivo. Y bueno, espero que esto les guste".

