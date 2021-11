Ana Brenda Contreras recomienda terapia para todos y ¿se encuentra en una relación amorosa?

"Me encanta saludar a los niños, a las niñas, no sé porqué me siguen mucho los niños y las niñas. Era muy raro no poder dar el abrazo, de repente me sentía hasta culpable porque traía la mascarilla y por producción me decían 'por responsabilidad no te la quites', y de repente me pedían la foto y me decían '¡quítatela!' y yo decía 'no puedo'; sufría mucho.