Ana Brenda Contreras habla de su próxima boda y un pormenor con su anillo de compromiso Ana Brenda Contreras va camino al altar con Zacarías Melhem. Esto reveló la actriz sobre su próxima boda y sobre su anillo de compromiso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Brenda Contreras Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Ana Brenda Contreras va camino al altar. "No me ha caído el 20, todavía estoy en shock", dijo la actriz a Despierta América (Univision) sobre su próxima boda. Ana Brenda se comprometió con su novio Zacarías Melhem y compartió la feliz noticia en Instagram. "Estamos todavía con un montón de emociones", añadió. Eso sí, confesó que tuvo un problemita con su anillo de compromiso. "Tengo que hacerle unos ajustes porque no me quedó del todo bien en ese momento, entonces dije: 'no quiero tragedias', mejor lo arreglamos y luego ya me lo pongo y que no se me vaya a salir", reveló sobre la joya. Este es el primer matrimonio para Ana Brenda y el segundo para Zacarías. Él tuvo dos hijos con su primera esposa Mirtha López, quien murió de un infarto cerebral en el 2018. Tras enviudar, el empresario volvió a encontrar el amor en Ana Brenda, quien es amiga de su hermana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Brenda Contreras Zacarias Melhem Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy ¿Quieren tener hijos juntos? "Hoy en día, esas cosas es muy sensible preguntárselas a una mujer porque no sabes si a lo mejor no puede o no quiere", dijo Ana Brenda. "No sé, eso lo platicaré con mi pareja". Ana Brenda Contreras Credit: Hector Vivas/Getty Images for STARZPLAY La estrella de telenovelas añadió sobre este momento: "estoy muy contenta".

