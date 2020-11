Close

¡El gran sueño imposible de Ana Brenda Contreras que otra celebridad hizo realidad! La conductora texana logró alcanzar lo inalcanzable gracias a uno de sus famosos concursantes en Tu Cara Me Suena... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Brenda Contreras se lo ha pasado de lo lindo en el programa de Telemundo Tu cara me suena. Y en la última entrega del show, la bella actriz logró cumplir uno de sus sueños dorados: tomarse una selfie con Selena gracias a la encarnación del personaje en el que se transformó la talentosa Sandra Echeverria. Este fue el momento en el que la conductora, nacida en McAllen, Texas, logró hacer realidad a sus 33 años un sueño de su infancia y hacerse una foto con su ídolo, Selena Quintanilla, fallecida en 1995: Echeverria, la actriz mexicana que recientemente acaba de hacer historia al llevarse ambos galardones, Mejor Actriz y Mejor Villana, en los Premios de TVyNovelas por su dual protagónico en La Usurpadora, ha demostrado con su valiente interpretación de la diva Selena que tiene un lugar muy merecido también en el panorama musical, en el que triunfa actualmente con sus rancheras. Así fue su número imitando a Selena en el divertido programa. Aunque no contó con la total aprobación de los jueces, ha derretido las redes y ha conquistado a las fans de la texana, con casi medio millón de vistos en apenas 24 horas. “¡Hoy me tocó transformarme en una de mis cantantes favoritas! Una voz que es imposible de imitar pero la hice con toda mi admiración y respeto. Gracias Tu Cara Me Suena por dejarme ser Selena por una noche. ¡Qué nervio me dió!”, confesó la multifacética actriz y productora, esposa de Leonardo de Lozanne. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas celebridades dejaron sus comentarios bajo el video: “¡Qué voz tienes, Sandra!”, comentó una impactada Cecilia Suárez; “¡Genia total! Como fan de Selena, te doy un diez”, escribió la conductora mexicana Odalys Ramírez; “bárbara”, escribió sencillamente Omar Chaparro, seguido de muchos aplausos. “Verdaderamente espectacular”, escribió una fan de la intérprete de Amor Prohibido. “Me pusiste la piel chinita y por un momento tuve la ilusión de tener a Selena aún en este plano. ¡Felicidades!”

