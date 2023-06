Ana Brenda Contreras está comprometida: ¡Mira su anillo! La actriz Ana Brenda Contreras está comprometida con Zacarías Melhem. ¡Así anunció la pareja la feliz noticia! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Brenda Contreras Zacarias Melhem Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy Ana Brenda Contreras se comprometió con Zacarías Melhem. La actriz mexicana compartió una foto en Instagram abrazada a su pareja, mostrando un flamante anillo de compromiso. "Lo mejor ya está pasando", escribió la estrella de 36 años. "Dijimos que sí", añadió. Sus seguidores la llenaron de comentarios y felicitaciones. "¡Que alegría tan grande con esta noticia! Los dos bellos y adorables. Dios me los bendiga por siempre. ¡Amén!", escribió Charytín Goyco. "Omg, felicidades, love u", comentó Jomari Goyso. "Te adoro y deseo lo mejor de lo mejor siempre", escribió Angelique Boyer. La estrella de telenovelas como Corazón indomable, Lo imperdonable, Teresa y La que no podía amar encontró el amor en el empresario Zacarías Melhem, a quien conoce desde hace años, ya que él es el hermano mayor de la mejor amiga de Ana Brenda. Melhem estuvo casado anteriormente con Mirtha López, quien murió de un infarto cerebral en el 2018. De este matrimonio, tiene dos hijos adolescentes. Ana Brenda y Zacarías asistieron juntos a la gala del Latin Grammy en el 2021, y la actriz lo presentó en Instagram en el 2020, felicitando a su novio por su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Brenda Contreras Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy "¡Feliz cumpleaños al rey!, al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero, sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). ¡Te amo mi Rock, happy Birthday!", escribió en aquel entonces. ¡Felicidades! ¡Viva el amor!

