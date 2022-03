Ana Brenda Contreras comparte el horror que sufrió y que puso su vida en riesgo: "Lloré y lloré" Con lágrimas en los ojos y el susto todavía en el cuerpo por lo sucedido, la protagonista de Dinastía publicó un video del angustioso momento que le tocó vivir. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana sonrisa de Ana Brenda Contreras se transformó en un llanto desconsolado al vivir una de esas experiencias que uno preferiría no tener que contar jamás. Ella lo hizo a través de sus redes y en un video que la muestra envuelta en lágrimas por el angustioso episodio que le tocó vivir y que, afortunadamente, tuvo un final feliz. La protagonista de Por amar sin ley se disponía a salir y a hacer sus cosas cuando de repente se vio envuelta en una situación de las que cortan la respiración. Casi, casi como si de una película de ciencia ficción se tratara. Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras | Credit: IG/Ana Brenda Contreras "Lloré y lloré", confesó. No es para menos. Ana Brenda compartió las imágenes del momento en que tuvo que ser rescatada por los bomberos del ascensor en el que quedó atrapada. No fueron unos minutos, ¡sino una hora! Con la cara hinchadita de haber llorado sin parar, la actriz publicó el instante en que salió del habitáculo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Como cuando te quedaste encerrada en el elevador y los bomberos mameys te vieron toda chorreada", escribió en clave de humor la protagonista de Dinastía. A pesar de tener el corazón a mil por hora, la bellísima intérprete supo sacar lo mejor de sí y tratar con sentido del humor este momento nada agradable. Rápidamente los usuarios le mandaron bromas y palabas bonitas por las redes para hacer de este evento una simple anécdota.

