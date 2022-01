Ana Brenda presumió abdomen de acero, Daddy Yankee en Puerto Rico: así recibieron el nuevo año los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ana brenda contreras abdominales daddy yankee rosalyn sanchez fin de ano puerto rico Credit: ana brenda contreras IG; Gladys Vega / Getty Images para Discover Puerto Rico Ana Brenda Contreras como pocas veces la hemos visto, Daddy Yankee y Roselyn Sánchez dan la bienvenida al nuevo año en Puerto Rico por todo lo alto, Danna García en bikini y más fotos imperdibles. Empezar galería Cuando calienta el sol ana brenda contreras fin de año 2021 Credit: ana brenda contreras IG La actriz Ana Brenda Contreras robó suspiros al publicar esta foto donde la vemos ataviada con un bikini negro. "Vitamina D, muy necesaria ( con bloqueador) ¿cómo pasan los últimos días de este 2021?". 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Fin de año Daddy Yankee y Roselyn Sanchez dieron la bienvenida al 2022 en Puerto Rico durante la transmision de la vispera de Ano Nuevo de Dick Clark Credit: Gladys VegaGetty Images for Discover Puerto Rico La superestrella latina Daddy Yankee y la actriz Roselyn Sánchez dieron la bienvenida al 2022 en Puerto Rico durante la transmisión de la víspera de Año Nuevo de Dick Clark. ¡Fue la primera cuenta regresiva en español en los 50 años de historia del programa! 2 de 9 Ver Todo Gran despedida Daddy Yankee y Roselyn Sanchez dieron la bienvenida al 2022 en Puerto Rico durante la transmision de la vispera de Ano Nuevo de Dick ClarkGladys VegaGetty Images for Discover Puerto Rico Credit: Gladys VegaGetty Images for Discover Puerto Rico Esta celebración inaugural de la Isla también refuerza el año monumental de Puerto Rico confestividades virtuales que se llevan a cabo dentro de DISTRITO T-Mobile, el nuevo moderno complejo de entretenimiento y vida nocturna en San Juan. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sexy foto maluma fin de año 2021 Credit: maluma IG El intérprete colombiano Maluma arrancó suspiros con esta sexy foto: "2022 voy por vos". 4 de 9 Ver Todo Al natural danna garcia fin de año 2021 Credit: danna garcia IG La protagonista de Pasión de gavilanes, Danna García, guapísima sin gota de maquillaje y luciendo su tonificada figura en bikini: "Gracias 2021, gracias". 5 de 9 Ver Todo Abundancia y amor gabriel soto fin de año 2021 Credit: gabriel soto IG El actor Gabriel Soto junto a su novia Irina Baeva: "Happy New Year. Viene un gran 2022 y les deseamos a todos mucha salud, abundancia y amor". 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Buenas vibras blanca soto fin de año 2021 Credit: blanca soto IG La actriz Blanca Soto envió buenas vibras desde la playa: "¡Bienvenido 2022! Good Morning. Cada amanecer es aprender un nuevo vuelo. Aquí vamos. New beginnings". 7 de 9 Ver Todo En familia niurka marcos fin de año 2021 Credit: niurka marcos IG La vedette cubana Niurka Marcos radiante junto a su familia: "Feliz Año Nuevo para toda mi gente linda. Bendiciones [y] lo mejor para el 2022". 8 de 9 Ver Todo ¡Foto, foto! catherine fulop fin de año 2021 Credit: catherine fulop IG Con una sonrisa de oreja a oreja y acompañada de su familia, la actriz Catherine Fulop deseó a sus seguidores un "feliz año 2022". 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

