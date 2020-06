¡Sin filtro! Ana Brenda se confiesa en su canal de YouTube La actriz mexicana habló sobre uno de los episodios más duros de su vida y cómo ha logrado tratar de controlar la ansiedad que padece. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay una sola semana en la que Ana Brenda no nos deje saber algo nuevo sobre su vida o su carrera a través de su canal de YouTube. Este domingo, sin ir más lejos, la actriz mexicana publicó un vídeo en el que responde ‘sin filtro’ a todo tipo de preguntas sobre su vida personal y su carrera y habla, entre otras cosas, del trastorno que padece: la ansiedad. "Es un tema del que he evitado un poquito hablar en estos vídeos porque me parece superdelicado pues yo no soy obviamente ni psicóloga, ni doctora, ni experta en el tema, ni mucho menos. Entonces yo no pudiera dar consejos pero sí me encantaría hablar de mi experiencia", comenzó compartiendo la protagonista de exitosas telenovela de Televisa como Corazón indomable, La que no podía amar y Por amar sin ley, entre otras. Image zoom Ana Brenda YouTube/Ana Brenda La actriz de 33 años, que cuenta con más de seis millones de seguidores en Instagram, confesó que hace no muchos años tuvo un episodio ‘muy grave’ de ansiedad coincidiendo con su estancia en Atlanta, Georgia, mientras grababa la serie Dynasty. "Lo pasé muy, muy, muy mal y lo he ido tratando de controlar", se sinceró Ana Brenda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hace como dos años de mi vida no fueron muy fáciles, desde que falleció mi papá. A los 5 días de que murió papá empecé a trabajar en Por amar sin ley, seguí grabando la segunda temporada y luego me fui a Atlanta y pasaron ahí algunas cosas que no ayudaron. Yo creo que ha sido una de las etapas más duras de mi vida. Aprender a lidiar con la pérdida, con el duelo, con una mudanza, el término de una relación, la carga de trabajo, pero sobre todo nada de eso se compara con el perder a una persona tan importante para mí como era mi papá", explicó. A punto de cumplirse tres años de su fallecimiento, la actriz reconoció que la pérdida de un ser querido es algo que nunca se supera, simplemente ‘aprendes a vivir con ello’. "Este es un club al que una vez que perteneces ya nunca te vas desgraciadamente. Aprendes que así es la vida y vives toda tu vida con un pedacito de tu corazón roto, pero deja de estar contigo físicamente para estar en todos lados", aseveró Ana Brenda. ¿Pero cómo ha logrado la actriz lidiar con la ansiedad? "La meditación cambió mi vida, tratando de leer, de tener un poco de espiritualidad, lo que sea que creas en la vida, que creas que está con nosotros, que te acompañe, que te abrace, que te arropa… Refugiarte en eso", compartió con el fin de poder ayudar a otras personas.

