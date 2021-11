Ana Bárbara se transforma en superheroína para gritarle al mundo entero: "¡adopta, no compres!" Su amor a su perrita Luna es tanto, que Ana Bárbara no dudó en en convertirse en una superheroína de los perros en una nueva campaña de PETA LATINO. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ana barbara PETA Latino heroina perros Credit: Peta Latino Su amor a Luna es tanto, que Ana Bárbara no dudó en en convertirse en una superheroína de los perros en una nueva campaña de PETA LATINO. "[Mi perra] Luna llegó por causalidad", dijo la cantante mexicana de 50 años a través de un comunicado. "Estaba abandonada en una gasolinera. Yo llamé a mi familia y les dije 'vamos a adoptar a Luna'. Todos somos una familia con un integrante más". La perrita, que adoptó el año pasado, aparece en el nuevo anuncio junto a Ana Bárbara, quien aparece ataviada con un traje rojo de brillantes con capa y botas por encima de la rodilla a juego. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ana barbara PETA Latino heroina perros Credit: Peta Latino A través de esta campaña, la intérprete de "Bandidos" alienta a sus fans a rescatar perros en todas partes, en todo momento, que adopten y nunca compren un animal. En este momento, millones de perros y gatos están sin hogar y luchan por sobrevivir en las calles. Muy pocos terminan en refugios de animales, donde muchos eventualmente deben recibir la eutanasia por lesiones, enfermedad, vejez, daño emocional y psicológico y falta de buenos hogares, entre otras razones. Como Luna, otros son abandonados a su suerte en las calles, y a menudo son atropellados por autos o padecen maltrato. "Por favor, no compres animales", expresó Ana Bárbara. "Si estás seguro de que puedes agregar un miembro a tu familia, adopta y, por favor, siempre esteriliza". ana barbara campaña peta latino superheroina Credit: Mezcalent De esta manera, la artista se suma a la larga lista de celebridades que han aportado su granito de arena como, entre otros, Kate del Castillo, Luis Gerardo Méndez, CNCO y Jesse & Joy.

