Ana Bárbara sufre accidente con su vestuario en pleno concierto Una mala pasada le jugó a Ana Bárbara el atuendo que utilizó en una de sus presentaciones. ¿Cómo reaccionó la cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Ana Bárbara realizó una de sus presentaciones en Veracruz, México. Todo parecía transcurrir el enorme calma; la cantante interpretaba su tema "Que poca", al tiempo que realizaba la coreografía correspondiente. Para ello, portaba un traje dorado con una corta falda de flequillos que se movía al ritmo de la música. De pronto, dicha prenda se cayó y la autora de "Lo busqué" logró detenerla en la mano. Sin embargo, no detuvo la canción y trataba de cubrirse con la tela en sus manos. En un momento, pidió al público su comprensión para proceder a poner el mencionado artículo en su lugar. "Espérenme tantito. Eso me pasa por andar de loca", dijo Ana Bárbara al público asistente. Su equipo se acercó y ayudó a la famosa colocarse la falda en su lugar mientras ella seguía cantando. Cuando la prenda estuvo de nuevo en su lugar, la compositora continuó con la coreografía y todo transcurrió con normalidad. El momento fue captado en video y se difundió en TikTok, donde los cibernautas no dudaron en pronunciarse ante este bochornoso momento con elogios para Ana Bárbara y su equipo. Ana Barbara Ana Bárbara | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Eso bailarines, muy caballeroso"; "Excelente por ellos y ella es una Reina"; "Lo que me gustó ella sigue el show ¡eso Ana! y los muchachos muy caballerosos"; "Bien profesional Ana Bárbara me caes súper bien"; "Excelente el actuar de ella, muy mal de sus asistentes que no fueron con ella un segundo después de caerse la falda", y "Hermosa en toda la extensión de la palabra", fueron algunos comentarios. Ana Bárbara Ana Bárbara no se ha pronunciado al respecto; pese a ello, quedó demostrado su profesionalismo que la ha mantenido más de dos décadas en los escenarios.

