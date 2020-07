¡Ana Bárbara se casa! Mira el mensaje de María Levy tras la noticia La hija de Mariana Levy felicita a la cantante por su compromiso con un cariñoso mensaje para quien llama su 'maye'. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras casi siete años de noviazgo, la cantante Ana Bárbara está lista para llegar al altar del brazo de su novio Angel Muñoz. A través de sus redes sociales, la intérprete mexicana anunció que su compromiso con una fotografía presumiendo su sortija. “¡Dije que sí!”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía con el anillo. “Pedazos de mi alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría, mi corazón me dice sí’”. Por supuesto que las felicitaciones no se hicieron esperar y a la artista le llegó una lluvia de buenos deseos tras la noticia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero entre los más significativos estaba el de María Levy, quien expresó su emoción y amor hacia quien llama “maye” [madre] de cariño. “¡Felicidades Ángel y maye! Les mando todas las bendiciones y les deseo lo más bonito de la existencia. Qué suertudos, que emoción! Te amo maye”, le escribió la joven. Ana ha presumido en múltiples ocasiones la cercana relación que tiene con la hija mayor de la fallecida Mariana Levy, a pesar de que tras la muerte de la actriz, la joven fue a vivir con su abuela Talina Fernández. La cantante siempre se esforzó por mantenerla cerca de sus hermanos, Paula y José Emilio, durante su relación con el padre de los pequeños José María Fernández ‘El Pirru’. Image zoom IG/Ana Bárbara Tras la noticia, la intérprete no podía esconder su felicidad de poder dar este paso en su vida con quien ha estado a su lado como la figura masculina para sus tres retoños: Emiliano, José María y Jerónimo. Muñoz, se ha mantenido al margen de la carrera de la cantante y alejado de las cámaras, posando en contadas ocasiones a su lado, dejándola brillar por su talento.

