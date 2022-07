Ana Bárbara revela que hija de Mariana Levy sufre importante enfermedad Paula, la hija menor de Mariana Levy, tiene un problema de salud; por lo tanto, está recibiendo el apoyo de la cantante Ana Bárbara a quien ve como una segunda madre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que tras la muerte de Mariana Levy, Ana Bárbara contrajo nupcias con su viudo José María Fernández. A partir de entonces, la cantante se convirtió en un segunda madre para los hijos de la actriz, José Emilio y Paula, quien hace un tiempo declaró haber sido víctima de violencia por parte de un exnovio. Si bien, se separó de El Pirru, su cariño por los ahora jóvenes no ha cambiado y siempre está al pendiente de ellos, aunque ahora no vivan juntos. Por ello, la intérprete de "Bandido" confirmó los rumores de que la chica sufre problemas del corazón. "Definitivamente, sí estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar La flaca, Paula, esta situación, ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien", reveló Ana Bárbara al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Sé que están tratándolo [dicho padecimiento] y sé que es algo que puede con los años; incluso, ella puede tener mejor calidad de vida totalmente". De acuerdo con la compositora mexicana, Talina Fernández, madre de Levy, está preocupada porque su hija también tenía un problema similar. Sin embargo, está recibiendo el apoyo médico y moral que necesita para salir avante de esta enfermedad. "Entiendo a Talina porque pues Mariana [Levy] evidentemente tuvo un problema en el corazón, pero yo sé que Paula va a estar muy bien porque ella quiere estar bien, sobre todo", mencionó. Ana Bárbara y Paula Levy Credit: Ana Bárbara Instagran SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo más importante es que [Paula] se sienta amada, ella sabe que siempre estoy, la amo mucho", continuó. "Está su abuela, que por cierto por eso se preocupa por ella. Siempre desde bebecita ha estado al pendiente de ella". Ana Bárbara no dio mayores detalles al respecto sobre la salud de su hija por elección, pero reitera su apoyo incondicional hacia Paula.

