Ana Bárbara reacciona a la repentina muerte de Talina Fernández: "Me queda en mi corazón un vacío" Ana Bárbara rinde tributo a Talina Fernández, recordando la relación entre ambas, tras la muerte de la madre de Mariana Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Barbara Credit: L. Cohen/WireImage Ana Bárbara reaccionó a la muerte de Talina Fernández. La actriz y presentadora mexicana falleció a sus 78 años en México tras ser diagnosticada con leucemia unas semanas antes. La cantante lamentó la muerte de Talina, madre de la fallecida actriz Mariana Levy. En Instagram, Ana Bárbara —quien fue pareja de El Pirru, el viudo de Mariana Levy— le rindió tributo a Talina. "Te conocí con sólo 11 años cuando acompañaba a mi hermana mayor a Televisa, me quedé maravillada por tu hermosa sonrisa y tu belleza", escribió la reina grupera. "Pasaron los años y persiguiendo mis sueños de artista, tuve la suerte de volver a toparme contigo ya en mi adolescencia, recuerdo que me quedé impactada no sólo por lo guapa que estabas, ¡sino por tu preparación e inteligencia!", añadió. Además de admirar a Talina, Ana Bárbara jugó un papel importante en su vida como madrastra de sus nietos. "Quién me iba a decir que en mi camino tendría un gran impacto tu presencia en mi destino", escribió la artista. "Tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío. Y no me queda más que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido", dijo sobre su hija, Mariana Levy, quien murió de un infarto en el 2005. Talina Fernandez Credit: The Grosby Group "Sabes mi amada Talina Fernández, tu paso por este mundo lo bendigo. Te extrañaré sí, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y más allá", concluyó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Bárbara se casó con El Pirru a menos de un año de fallecida Mariana Levy, y tuvo sus diferencias con Talina en el pasado. Talina criticó a El Pirru y a la cantante, pero con el paso de los años ambas se hicieron amigas y Ana Bárbara se hizo muy cercana a sus hijastros José Emilio y Paula, los hijos de Levy. "Yo no he conocido una mejor madrastra, mamá de mis nietos, José Emilio y Paula. Los llevaba al dentista, al karate, al taekwondo. Estaba al pendiente de cada necesidad de mis nietos", declaró Talina a De primera mano en el 2020. Que en paz descanse.

