Ana Bárbara reacciona al supuesto maltrato de su ex José Manuel Figueroa contra Alicia Machado Tras las declaraciones de Alicia Machado sobre agresiones físicas de su ex José Manuel Figueroa, Ana Bárbara, quien también fue pareja sentimental del cantante, habló al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es de conocimiento público que José Manuel Figueroa ha mantenido diversos romances con varias famosas como Ninel Conde, Alicia Machado y Ana Bárbara. Justamente, la ex Miss Universo, quien ahora participa en el reality Secretos de las indomables, hizo una revelación durante esta emisión donde aseguró que el hijo de Joan Sebastian la golpeó. Si bien, el cantante se deslindó de los señalamientos, no es la primera vez que lo señalan de algún tipo de agresión con sus parejas; incluso, en 2021 fue acusado legalmente por una mujer de nombre Farina Chaparro por supuesta violencia física. Ahora, Ana Bárbara, quien por cierto tuvo un conflicto con su exnovio por la autoría de una de sus canciones, se pronunció ante las declaraciones de Machado. "[En] ese tipo de situaciones que bueno que las mujeres alcen la voz porque es la única manera de que poco a poco, en el país de los sueños, vayan bajando este tipo situaciones, de agresiones hacia el género más hermoso y más débil, entrecomillas, que es el género femenino. Porque a la hora que nos ponemos perras, nos ponemos perras", mencionó a los medios de comunicación. Respeto a si la intérprete de "Bandido" fue agredida por Figueroa, prefirió mantenerse hermética al respecto. "Tengo mi historia, que, en este momento, es mi historia. Si algún día estoy preparada para contarles más, les platicaré", mencionó. Ana Bárbara Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar, quizá, más de mi vida", continuó. "Que mis terapeutas me den la oportunidad de hablar de mi vida y otros rogando porque eso no suceda y no me den de alta". Alicia y José Manuel Alicia y José Manuel | Credit: José Manuel Figueroa: Photo by Medios y Media/Getty Images Alicia Machado: Mezcalent Ana Bárbara también desestimó que su actual pareja sentimental, Ángel Muñoz, la controle, tal como dijo Emilio Fernández Levy. "No puedo controlar lo que digan mis hijos, mis hermanos", concluyó.

