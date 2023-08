Ana Bárbara reacciona ante señalamientos de que pareja maltrata a sus hijos Hace unos días, José Emilio, hijo de Mariana Levy, dio a conocer que Ángel Muñoz, pareja de Ana Bárbara, quien ha sido una segunda madre para él, tenía conductas agresivas. ¿Qué dice la cantante? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Haces unos días, José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levy que fue criado por Ana Bárbara tras la muerte de su madre, mencionó que una de las razones del distanciamiento con la cantante era por Ángel Muñoz, pareja sentimental de quien fuera durante muchos años una segunda madre. "El esposo [Ángel Muñoz] no me cae tan bien. La forma en la que él trataba a mis hermanos verbalmente no era la adecuada, por eso se da también la separación entre ella y yo", mencionó a los medios de comunicación. Ante ello, Ana Bárbara fue cuestionada sobre esta situación y respondió de manera amable y tranquila. "Así lo dejó. ¿Han oído que la ropa sucia se lava en casa? Prefiero esto guardarlo para nosotros", advirtió al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Cuando tenga algo que decir, que sea bien bonito, se los juro que se los voy a decir". La intérprete de "Como me haces falta" también descartó que le moleste cualquier señalamiento en contra de Ángel Muñoz. "Todo pasa por algo. Realmente, creo que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y no tenemos en este momento nada malo ni bueno que decir; solamente, que gracias", agregó. "Y cuando haya un comentario ya lo diremos". Ana Bárbara Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a que su hijo José María, dejó la casa materna y ahora vive con su padre, José María Fernández El Pirru, La famosa tampoco quiso darle mayor importancia. "Todos los papás pasamos momentos de todo", concluyó. Ana Bárbara continúa con sus éxitos profesionales; además, está realizando presentaciones en México y Estados Unidos.

