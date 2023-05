Ana Bárbara reacciona tras Talina Fernández llamar "vendido" a José Emilio, el hijo de Mariana Levy Tras Talina Fernández insultar a su nieto José Emilio Fernández Levy, llamándolo "vendido", la cantante Ana Bárbara mandó este mensaje a la madre de Mariana Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talina Fernández habló con Despierta América (Univision) sobre su distanciamiento con su nieto José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy. Talina lo llamó "vendido" tras José Emilio hablar con una revista de espectáculos. "A José Emilio le gustan mucho las bambalinas y se vende con una revista y se vende por dinero, entonces es capaz de decir cualquier cosa", dijo Fernández. Ana Bárbara, quien fue madrastra de José Emilio, habló de este delicado tema. "Me da mucha pena mi amor, la verdad yo abrazo a Talina, es lo único que les puedo decir. La amo, yo a Talina la adoro, somos familia y hay cosas que luego pasan", dijo Ana Bárbara a la prensa sobre las declaraciones de Talina sobre José Emilio, hijo de 'El Pirru', el exesposo de la cantante. Ana Bárbara también opinó sobre el romance de Talina a sus 78 años. "Que el amor reine en todos los corazones, todas las mujeres merecen ser felices", dijo la intérprete de "Bandido". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Barbara Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Cuando los reporteros le preguntaron si ella había hablado con José Emilio, la reina grupera les pidió no hablar de esto. "Amores de ese tema no, ya saben que yo les comparto todo, pero hay cosas que también mi corazón bandido se vulnera, hay cosas que sí puedo compartir y ahorita no estoy bien para hacerlo. Espero que me entiendan", afirmó.

