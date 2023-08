Ana Bárbara inicia una campaña para evitar muerte de animalitos Con el fin de hacer consciencia sobre una grave situación por las que atraviesan muchas mascotas, Ana Bárbara muestra una situación terrible por la que atraviesan muchos animalitos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que algunas mascotas son víctimas de maltrato o descuido por parte de quienes las adoptan; algunas veces, los incidentes pueden ocasionarse la muerte. Por ello, Ana Bárbara ha decidido unirse a PETA Latino en busca de hacer consciencia y evitar que los animales de casa se queden encerrados en un auto caliente. Para ello, la cantante no dudó en probar sentada dentro de un vehículo con una temperatura externa de 32 grados. Así, la intérprete de "La trampa" pudo comprobar que tener ligeramente abierta la ventana no es suficiente para combatir el calor con esa magnitud; tras sudar, se abanica rápidamente con las manos "para no desmayarse y se agarra la cabeza", entiendo en carne propia lo que sufre las especies. "Esto es lo que siente un perrito cuando su guardián está de compras en un super y lo dejan encerrado en un coche", menciona, tras dos minutos, en un video donde hizo la prueba. "¡Qué dolor! ¡Qué desesperación!". La famosa no lograba mantener la tranquilidad. "No me puedo imaginar, de verdad, que alguien pueda dejar a su perrito dentro del coche. Esto es la muerte", advirtió. Ana Barbara Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Bárbara explicó las consecuencias de dejar a los caninos en el auto; de hecho, PETA Latino sugiere que si se puede sacar a un animal encerrado y se encuentra en mal estado, lo adecuado es que se le lleve "a la sombra o a un espacio con aire acondicionado y empápalo con agua inmediatamente"; esta organización también cuenta con un martillo especial para romper cristales en caso necesario. "Cada año, muchos perritos sufren, y unos hasta mueren, cuando los dejan dentro de un coche. Un golpe de calor puede suceder rápido aún con la ventana baja", enfatizó. "Si te toca ver un perrito dentro de un coche, busca a su dueño; y si no, también puedes salvar una vida llamando a las autoridades".

