Ana Bárbara pide disculpas por su error al cantar el himno nacional mexicano La cantante Ana Bárbara se disculpa por su error al interpretar el himno mexicano. "[Lo canté] con toda el alma y el corazón y no con la cabeza". By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ana Bárbara se disculpó por el pequeño error que cometió al interpretar el himno nacional mexicano el pasado lunes en la previa de un partido de la NFL en Ciudad de México entre los Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers. La cantante estaba más que orgullosa de rendirle tributo a su querido México interpretado su himno, pero como saben las estrellas que han asumido esa responsabilidad, cantar un himno entraña muchos peligros porque ni el más mínimo error pasa desapercibido. Resulta que la intérprete cambió una vocal al decir "sienes de olivo" en lugar de "sienes de oliva", algo que la audiencia no le perdonó y dejó caer una lluvia de críticas. Ante esto, la mexicana recurrió a sus redes sociales para brindar una sincera disculpa y explicar lo sucedido. "Este vídeo es básicamente con la intención así directa de pedir una disculpa", explicó en la grabación compartida en su cuenta de Instagram. "Fui la afortunada invitada por la NFL para entonar el Himno Nacional Mexicano y aunque lo hice con toda el alma y el corazón y no con la cabeza, pues hubo un momento en que la emoción me ganó y cometí el error de cambiar una ‘a' por una ‘o'". A pesar de las críticas, la cantante aseguró que vivió un momento mágico y que se siente orgullosa de haber interpretado un tema que la representa con "amor y pasión". Esta es la segunda ocasión en que Ana Bárbara entona el himno en un marco deportivo. El año pasado, lo hizo en el partido de fútbol entre los equipos América y Cruz Azul. En aquel momento, la cantante tuvo un error de pronunciación con dos palabras y la audiencia tampoco lo perdonó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, Ana Bárbara no ha sido la única artista en fallar durante la interpretación del himno mexicano. Grandes intérpretes como Vicente Fernández, Cristian Castro, Pablo Montero, Julión Alvarez yJenni Rivera también han cometido errores a la hora de cantarlo. Advertisement

