Ana Bárbara pide a María Celeste Arrarás que rectifique por dar información incorrecta sobre ella La cantante ha publicado un video en sus redes donde exige a la presentadora una rectificación pública por haber dado una información inexacta sobre su interpretación del Himno Nacional Mexicano. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print No están siendo unos días muy agradables para Ana Bárbara. Su equivocación cantando el Himno Nacional de México ha sido noticia en todos los programas y, en algunos casos, la burla de los internautas. Después de publicar un mensaje pidiendo disculpas y aclarando cuál fue su error, las aguas parece que volvieron a su cauce. Sin embargo, la información de María Celeste Arrarás sobre este tema en su programa Al Rojo Vivo asegurando que habían sido varios errores no ha sentado nada bien a la cantante que a través de un video en redes sociales le ha pedido que rectifique. "Este mensaje es para ti mi querida María Celeste Arrarás, yo te considero una persona con credibilidad, con honor y ética en tu carrera, pero con lo que respecta a mí y lo que acabas de subir a tu show asegurando que tuve varios errores en el himno nacional, me encantaría que rectificaras", empieza tranquila la artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Bárbara volvió a insistir en que su único error fue cambiar una vocal y decir olivo en vez de oliva. "Tuve una situación específica que ya aclaré que fue por la emoción y que fue una letra. Tú al asegurar que tengo varias equivocaciones desvirtúas el momento, la situación y mi manera de honrar al Himno Nacional Mexicano", expresó. Por el momento María Celeste no ha contestado a la cantante, así que estaremos muy atentos a sus redes y especialmente a su programa para ver qué tiene que decir a Ana Bárbara. Advertisement

