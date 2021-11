Ana Bárbara lucha contra el coronavirus y revela cuáles han sido sus síntomas La cantante mexicana Ana Bárbara preocupó a sus fanáticos al compartir una foto con nebulizador y revelar que lucha contra el coronavirus. Los detalles de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Bárbara dio positivo al coronavirus. La intérprete de "Bandido" estaba por presentarse en el Teatro del Pueblo en Taxco, Guerrero y ha tenido que cancelar todos sus conciertos tras enterarse de su diagnóstico, reporta Univision. "Venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer", dijo en un video que publicó en sus historias de Instagram el sábado 27 de noviembre. "Pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y resulta que me hice la prueba y salí positiva a covid", añadió. "Me pone triste, pero finalmente dentro de los males, pues me siento no tan mal". La cantante grabó el video desde la cama de su hotel en México. "Como un acto de responsabilidad no vamos a dar el show de esta noche, obviamente, y les quería decir que los quiero mucho", añadió. La tarde del domingo 28 de noviembre, Ana Bárbara volvió a aparecer en Instagram, esta vez con un nebulizador, algo que preocupó a sus seguidores, ya que tenía tos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Barbara Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard) La cantante mexicana de 50 años confirmó su diagnóstico en un comunicado que compartió en sus redes sociales. "Hacemos de su conocimiento que el día de hoy, 27 de noviembre del 2021, Ana Bárbara dio positivo a COVID-19, por esta razón se ha visto en la necesidad de posponer todas las actividades artísticas, hasta nuevo aviso. Para la Reina Grupera, su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma", informó a sus fanáticos. La también empresaria, fundadora de la línea de cosméticos Soul, ha recibido muchos mensajes de apoyo en sus redes sociales durante esta crisis de salud. Ana Barbara "Que te mejores mija, mi cariño y bendiciones para ti", le escribió en Instagram la cantante Paquita la del Barrio. "Mejórate pronto hermosa", le deseó Natalia Jiménez. "Recúperate pronto", le escribió Poncho Lizárraga. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

