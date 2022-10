Ana Bárbara llama "cucarachita" a José Manuel Figueroa y el cantante le responde El conflicto entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa por un tema que la cantante asegura es de su autoría parece tomar nuevos bríos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos meses, se ha desatado una polémica entre Ana Bárbara y José Manuel Figueroa, luego que este último asegurara que el tema "Fruta prohibida" lo había escrito él y no la cantante, quien lo tiene registrado a su nombre y es uno de sus grandes éxitos. Ante ello, la famosa no se quedó callada y siempre ha asegurado que tiene todas las pruebas de ser la autora verdadera de esa canción. Por ello, no dudó en pronunciarse en contra del hijo de Joan Sebastian, ante los contantes ataques en su contra. "Ahorita traigo una situación con una de mis canciones que por ahí un fan, yo creo, un fan de la canción, se la quiere adjudicar", advirtió en la emisión mexicana Pinky Promise (YouTube) "Cuando eres mujer y has estado en una relación de pareja y luego esas relaciones de pareja las aprovechan para querer lastimar o porque te ven grande o te ven triunfando y de repente dicen 'a ver ¿cómo puedo ponerle la pata en el cuello a tal persona que le está yendo muy bien y a mí me está yendo muy mal?'", continuó. "Pueden hacer un ruidito así como una cucarachita que anda por ahí y la tienes que hacer a un lado, no la pisen porque se ensucian; pero si puedes agarrar y decir: 'me voy a defender', sobretodo si va implícita tu dignidad, tu trabajo, el fruto de tu trabajo, el resultado; el ser mamá y defender el pan de tus hijos". El cantante insiste en asegurar que es su tema y le respondió a la famosa. "Pues, respeto su opinión, pero en mi forma de pensar, yo soy más de la idea de con poesías, canciones, tiempo y caricias, hacer que las cucarachas se sientan mariposas; creo que es más bonito eso, amar de esa forma", mencionó. Ana Barbara y Jose Manuel Figueroa Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard; Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me arrancó canciones divinas, sabe que cuando se las compuse, cuando las hice, las hice con el corazón, con el alma", continuó. "No sé de qué canción estemos hablando, en particular, pero yo muchas canciones, así de canciones; cuando las canciones vienen del alma, se las hago llegar a la destinataria, las hago llegar sin pedirle que firme un documento o sin registrarla primero. A lo mejor soy tonto, es parte de mi ignorancia, pero también es parte de mi brutal forma de amar". Pese a todo, Ana Bárbara ha dejado claro que no permitirá que José Manuel Figueroa se apropie de su tema porque, asegura cuenta con las pruebas de que la compuso. "Si tienes tu verdad siempre la defiendas", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Bárbara llama "cucarachita" a José Manuel Figueroa y el cantante le responde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.