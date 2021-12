Ana Bárbara, con la Covid-19, canta en una videollamada "Las mañanitas" a su hijo por sus 15 años Ana Bárbara, que está aislada debido a la covid-19, sorprendió a su hijo cantándole "Las mañanitas" a través de una videollamada por sus 15 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Bárbara y su hijo Chema Ana Bárbara y su hijo Chema | Credit: Ana Bárbara/Instagram Si bien el coronavirus no ha dejado que Ana Bárbara esté presente el día del cumpleaños número 15 de su hijo, la cantante no pudo dejar pasar por alto la fecha y lo sorprendió cantándole "Las mañanitas" a través de una videollamada. La cantante compartió en Instagram el momento en que le cantaba a su hijo Jose María Fernández Ugalde a través de la pantalla del celular. También le dedicó un emotivo mensaje a su retoño y le agradeció por haber llegado al mundo hace ya 15 años. "Hace 15 años se volvió a llenar de vida mi vida. Hace 15 años el universo me colmó de una inmensa alegría y es que con todo el amor del mundo te esperábamos y que llegas, lleno de luz", escribió la intérprete de "Bandido". "Gracias por aceptar la invitación a este mundo… por llegar con tu chispa, inteligencia fuera de serie pero sobretodo con tu sonrisa, te amo con todo lo que soy, te amo mi @chema._official 🎂", dijo. Muchas personas le han dejado hermosos mensajes de felicitación al jovencito por su cumpleaños. "Feliz cumpleaños al chispo de Chema 👏🙌 me encantan sus ocurrencias, siempre me saca una sonrisa cuando están en vivo"; "feliz cumpleaños guapo! Bendiciones"; "feliz cumpleaños a chema que cumpla muchos más"; "feliz cumpleaños al príncipe Chema. Que la vida te enseñe el camino de la vida y tu dulce ángel te cuide siempre", le dijeron. Chema, como también le dicen al hijo de la cantante, es fruto de la relación que tuvo con José María Fernández "El Pirru". Ana Bárbara tiene otros dos hijos: Emiliano, su hijo mayor, nacido de una relación con el empresario Edgar Gallardo; y Jerónimo, el hijo más pequeño que que tuvo junto al cantante Reyli Barba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A finales de noviembre se dio a conocer que Ana Bárbara había dado positivo al coronavirus, por lo que tuvo que cancelar todos sus conciertos. "Hacemos de su conocimiento que el día de hoy, 27 de noviembre del 2021, Ana Bárbara dio positivo a COVID-19, por esta razón se ha visto en la necesidad de posponer todas las actividades artísticas, hasta nuevo aviso. Para la Reina Grupera, su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma", informó su equipo a través de un comunicado.

