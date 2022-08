Ana Bárbara sufre un incidente con su falda en pleno concierto y deja ver más de la cuenta La cantante mexicana sufrió un accidente con su vestuario en pleno concierto que dejó al descubierto parte de su cuerpo mientras ella siguió cantando. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Ana Bárbara tuvo un momento incómodo en el escenario cuando parte de su vestuario le falló y su falda se cayó al piso, dejando ver su increíble cuerpazo. En un concierto ofrecido recientemente, la Reina Grupera terminó cantando mostrando su espectacular figura después de que perder su falda, algo que no importó en absoluto a sus fans. En lugar de parar de cantar, la mexicana demostró su profesionalismo y siguió con el show adelante. Ana Bárbara Ana Bárbara | Credit: Mezcalent / Youtube "Espérenme tantito", se puede escuchar decir a la Ana Bárbara en este video que se ha vuelto viral en redes sociales. En él se ve cómo rápidamente miembros de su equipo acuden a ayudarla y a colocarle de nuevo el traje, ya que ella misma trató de arreglarlo pero no pudo. Hay que señalar que no es la primera vez que la intérprete de "Fruta prohibida" sufre un percance así, ya que en anteriores ocasiones ha tenido contratiempos con sus vestidos con pronunciados escotes, pero siempre se ha mostrado como toda una profesional e incluso suele burlarse cuando le suceden estas situaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, la cantante también acaparó titulares al hablar del estado de salud de la hija de su exesposo. Como es sabido, desde que Mariana Levy falleció y Ana Bárbara contrajo matrimonio con con su viudo, José María Fernández, tanto Paula como Emilio se han convertido también en sus propios hijos y aunque ya no viven juntos, sigue teniendo una relación estrecha. Por ello, al ser preguntada por la prensa sobre los problemas de corazón de la joven, ella no tuvo reparo en responder: "Definitivamente, sí estoy enterada y también al tanto de cómo puede sobrellevar La flaca, Paula, esta situación, ya hemos estado juntas en doctores y viendo diferentes diagnósticos y la va a librar bien", reveló Ana Bárbara al programa mexicano de televisión Venga la alegría (TV Azteca). "Sé que están tratándolo [dicho padecimiento] y sé que es algo que puede con los años; incluso, ella puede tener mejor calidad de vida totalmente". "Lo más importante es que [Paula] se sienta amada, ella sabe que siempre estoy, la amo mucho. Está su abuela, que por cierto por eso se preocupa por ella. Siempre desde bebecita ha estado al pendiente de ella", añadió. La originaria de San Luis de Potosí no solo demuestra que es una gran artista, sino también una gran persona.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Bárbara sufre un incidente con su falda en pleno concierto y deja ver más de la cuenta

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.