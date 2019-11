Ana Bárbara hace fuerte confesión sobre su separación de 'El Pirru'. "Perdí todo" La cantante mexicana ha hablado de forma desgarradora sobre su separación de José María Fernández, pues eso supuso separarse también de los hijos de la fallecida Mariana Levy. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Fue uno de los episodios más tristes de su vida, por eso al recordarlo Ana Bárbara no puede evitar emocionarse. Su separación hace ya una década del que fue su esposo José María Fernández ‘El Pirru' supuso un dolor muy grande además de un drástico cambio en su vida. Y no sólo porque perdió a una pareja importante, sino porque su ruptura también la separaba de dos personas muy especiales en su vida, Paula y José Emilio, los hijos de la fallecida Mariana Levy. En una sincera entrevista con la periodista Mara Castañeda, la artista revivió ese durísimo momento. "Fuy muy dolorosa esa separación porque no perdí una familia, perdí todo", dijo al espacio En casa de Mara. "Me quedé en medio de la nada, me quedé emocionalmente temblando, me quedé en el limbo", confesó con una gran pena durante esta intensa charla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de esa separación Ana Bárbara siempre ha estado muy conectada con los dos adolescentes a los que quiere con locura. Además de ellos está su hijo con Pirru, también de nombre José María, quien tampoco lo pasó nada bien con el divorcio. Los años han puesto todo en su sitio y la intérprete de "Bandido" tiene al menos la satisfacción de dar todo de sí como madre, lo haga mejor o peor, lo hace desde el corazón. "Como mamá yo no sé lo que soy o si soy la mejor, sí creo que intento lo mejor", ha afirmado. Advertisement

