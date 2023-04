Ana Bárbara habla de su última conversación con Julián Figueroa y un sueño que tuvo él antes de morir Ana Bárbara recuerda conmovida sus últimas palabras con Julián Figueroa y un sueño que tuvo él antes de su inesperada muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Bárbara, quien era una amiga cercana de Julián Figueroa y su familia, recordó la última conversación que tuvo con el joven cantante antes de su inesperada muerte. Julián Figueroa murió el 9 de abril a sus 27 años de un infarto, revelaron sus seres queridos. La intérprete de "Bandido" dijo que habló con Julián el 1 de abril. "Mi niño querido, mi niño mimado, las palabras no bastan así que pondré en contexto nuestra última conversación de la semana pasada la que además guardaré para siempre en lo más profundo de mi ser", expresó la Reina Grupera en Instagram. Ana Bárbara reveló que Julián la llamó para decirle que había soñado con ella y con su fallecido padre Joan Sebastian. En el sueño aparecían él y Ana Bárbara cantando junto al 'rey del Jaripeo' Joan Sebastian. "Soñé con mi papá y contigo ayer, Que tenía un concierto y estaban ustedes dos apoyándome Y que después los 3 componíamos una canción. Te mando un fuerte abrazo querida Ana", fueron las palabras de Julián. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Barbara y Julian Figueroa Ana Barbara y Julian Figueroa | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Gustavo Caballero/WireImage Ana Bárbara agradece haber tenido esta profunda conversación con él y haberle dicho lo mucho que lo quiere. "Wow, mi amor yo te he pensado tanto, y entre muchas otras cosas te hablé del cariño inmenso hacia tu padre y a tu amada madre (te abrazo amiga de mi alma) y la bendita herencia que tienes y lo valiente que eras trabajando en ti cada día, te dije te adoro", cuenta la artista de 52 años en su mensaje en Instagram, dando su pésame a Maribel Guardia. Ana Bárbara publicó fotos de ella con Julián compartiendo el escenario, y tras bambalinas con Julián y su madre Maribel Guardia. "Además de que he creído en tu talento, en que eres un gran artista y que en este plano contabas conmigo igual que con tu padre desde el cielo, cerré diciéndote que era una una bendición tenerte", añadió la cantante.

