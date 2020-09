¿Qué piensa Ana Bárbara de las fotos sexy de su hijastra María Levy? La hija de su ex José María Fernández 'El Pirru' y la fallecida Mariana Levy abrió una cuenta en una red social exclusiva para adultos en la que ha publicado fotos muy sensuales. Ana Bárbara da su opinión al respecto. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Bárbara respeta la decisión de María Levy de abrir una cuenta en una red social exclusiva para adultos en la que ha publicado fotos muy sensuales, pues la cantante asegura que la hija de su ex José María Fernández 'El Pirru' y la fallecida Mariana Levy ya tiene edad para saber lo que quiere, inclusive reconoció el talento de la pequeña que vio crecer desde los 10 años de edad. "Platicamos y damos nuestro punto de vista, pero ¿consejos? Es una mujer de 24 años. Ya a esas edades tú haces lo que a ti te hace sentir bien y claro que me compartió antes de subir las fotos y me encantaron. Se me hace una artista y el arte en su máxima expresión, de la manera en que lo quieras hacer, es válido", dijo la cantante a MezcalTV. RELACIONADO: Las fotos más románticas de Ana Bárbara y su futuro esposo La mexicana presenta el video de su tema "El consejo", en colaboración con Paquita la del Barrio, y cuenta que compartieron una plática muy íntima al terminar la grabación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es una amistad. No hay manera de poder trabajar con Paquita sin que ella se involucre sentimentalmente o moralmente. Fue un lujo tenerla a nivel profesional y a nivel personal porque también llorando, el día del video, platicamos cosas muy hermosas que yo me las guardo en mi corazón y yo me quedo con el consejo". Además, la intérprete de 'Que poca' confiesa que controla el uso de las redes sociales a sus hijos, Emiliano, José María y Jerónimo. "A mis hijos no les doy consejo. A mis hijos les quito el teléfono todo el día y cuando ya acabaron sus tareas, ya recogieron su cuarto, ya limpiaron, ya ayudaron, ya están libres, los dejo un ratito. El estar al cien [por ciento] solamente en redes ¡para nada! Creo que el balance es muy importante, no los dejo que estén mucho tiempo por salud mental y emocional".

