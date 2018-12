Ana Bárbara comparte una tierna foto con los hijos de Mariana Levy

Ana Bárbara continúa cuidando y queriendo a los hijos de la fallecida actriz Mariana Levy. Ha formado una linda familia con sus retoños y los de su exesposo José María El Pirru Fernández, aún después de su divorcio.

El fin de semana, la intérprete celebró el cumpleaños de su “hijito querido”, José María Fernández Ugalde, y compartió con sus seguidores un lindo momento familiar dedicando unas lindas palabras a su hijo.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

“Sabes cuánto tea amamos y lo feliz que nos haces a todos con tu alegría. Ya casi se te acaba tu día pero si el Todo Poderoso creador del universo nos permite, tendremos todo un año de lindas vivencias para seguir festejando”, escribió la cantante en el calce de la imagen.

En la celebración se encontraban José Fernández Levy y Paula Levy, los hijos de su exesposo con la fallecida actriz, de los cuales Ana Bárbara se hizo cargo desde pequeños.

Hoy por hoy, la artista convive con ellos y los llama “hijos”. Los Levy también conviven con los otros dos hijos de Ana: Emiliano García Ugalde y Jerónimo Barba.

Ana Bárbara asumió su rol de madre de cinco con todas las de la ley y dice que simplemente lo que hace es dar amor.

“No hago nada extraordinario. Hace 11 años adopté de amor un compromiso de cuidar unos niños y gracias a Dios a veces el universo me da la posibilidad y el tiempo de seguirles dando amor. Son pedazos de mi alma. No hay nada que agradecer ni nada, solamente me gusta, lo doy como ellos me lo dan. Lo que no sabe la gente es que cuando tú das amor es porque tú estás recibiendo amor”, dijo Ana Bárbara en entrevista con Despierta américa (Univisión) sobre su relación con los hijos de Levy.

¡Qué bonita familia!