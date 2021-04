Ana Bárbara dice que vivió un "verdadero infierno" tras enamorarse de El Pirru Ana Bárbara dice que durante su matrimonio con José María Fernández 'El Pirru' vivió un "verdadero infierno" por esta razón. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien tuvo una gran historia de amor con su exesposo José María Fernández 'El Pirru', en una conferencia de prensa Ana Bárbara confesó que vivió un "verdadero infierno" tras enamorarse de él. "El reto más difícil o la situación más embarazosa que pude vivir es cuando el universo me llevó a enamorarme de una persona que era viuda", recuerda del momento en que inició una relación romántica con el viudo de la actriz mexicana Mariana Levy. La cantante fue víctima de ataques mediáticos, reporta Despierta América (Univisión). "Hicieron un verdadero infierno de todo, de mi carrera, y fue muy difícil de superar a nivel profesional porque fueron ataques terribles. Salir de ahí fue muy duro a nivel emocional, pero también profesional", añade. Ana Barbara Credit: (Adrián monroy/Medios y Media/Getty Images) Si bien el matrimonio de ambos no funcionó y terminaron divorciándose, Ana Bárbara dice que sigue sintiendo un gran amor por los hijos de El Pirru con Mariana Levy. "Debo de reconocer que yo tengo de nacimiento un instinto maternal. Yo amo los bebés, amo esa vulnerabilidad porque yo fui una niña que sufrió situaciones difíciles", confiesa. "Pienso que de ahí salió mi parte protectora a mis hijos —mis hijos de vientre y a Paula, Emilio y María en la medida de lo posible". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Barbara Credit: (Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images) Ser una buena madre es su prioridad. "Paula, Emilio y María ya son unos adultos, y mis hijos chiquitos pues ahí sigo esperando que todo esto me funcione, porque los temas emocionales son complicados y hay que estar ahí dándoles amor y límites", concluyó.

Share options

Close Login

View image Ana Bárbara dice que vivió un "verdadero infierno" tras enamorarse de El Pirru

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.