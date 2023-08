La cantante Ana Bárbara es demandada por su hermano: ¡Los detalles! Francisco Ugalde, el hermano de Ana Bárbara demandó a la cantante mexicana. ¿Qué pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Bárbara fue demandada por su hermano menor, Francisco Ugalde. La razón de la demanda es que Francisco afirma que es coautor de varios éxitos musicales de la cantante mexicana. Francisco exige que se le de crédito como coautor de 'Lo busqué', 'Niña mimada' y 'Fruta prohibida', entre otros temas. "Ellos como hermanos conjuntamente escribieron y realizaron estas canciones para lo cual contamos con todos los elementos probatorios suficientes", dijo Porfirio Ramírez Mendoza, abogado de Francisco Ugalde, en el programa De primera mano. "Se inició una denuncia ante la Fiscalía General de la República por algunos delitos que, consideramos, se han cometido en perjuicio de él", añadió. La demanda fue interpuesta en México en contra de Altagracia Ugalde Motta, el nombre real de la cantante de 52 años, y la empresa Ana Bárbara Producciones S.A. de C.V. Ana Barbara Credit: Lester Cohen/Getty Images for BMI "Hay códigos de familia, hay testigos familiares muy cercanos", reveló el abogado sobre estos temas que fueron compuestos hace dos décadas. "Jurídicamente hay delitos continuados, van surtiendo sus efectos momento a momento, la canción sigue sonando, la canción la siguen cantando otros cantantes. Por eso se acudió a esta instancia legal porque ha habido evasivas", afirmó el defensor de Francisco Ugalde. Francisco Ugalde también es cantante y es conocido artísticamente como Pacho Ugalde. En su cuenta de Instagram, promociona su más reciente producción Tú no sabes amar. Hasta ahora Ana Bárbara no ha hablado públicamente de la demanda de su hermano. El cantante José Manuel Figueroa, quien fue pareja hace años de Ana Bárbara, también dice ser coautor de "Fruta prohibida". "Yo nunca he dicho que no (sea de Ana), siempre va a ser de ella: se la compuse y a ella se la hice con muchísimo amor y muy enamorado en su momento. Yo lo único que quiero recuperar es el reconocimiento de la obra", dijo José Manuel Figueroa en el programa Venga la alegría. "Yo se lo dejo a las leyes de autor y a las instituciones que defienden los derechos autorales. Voy a presentar mis pruebas, ella las suyas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Barbara Credit: JC Olivera/Getty Images for BMI Ana Bárbara se defendió ante las declaraciones de Figueroa. "Está registrada la canción, tuve una disquera que me cuidó y me protegió", dijo en abril de 2022, según el diario El Heraldo de México. "Lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo. Lo mío está perfectamente bien documentado, registrado, avalado y protegido por fortuna".

