"Me has tenido y me tienes". Ana Bárbara declara su apoyo públicamente a Vanessa Guzmán La cantante le ha dedicado un emotivo mensaje a la actriz de Soltero con hijas que ha estado en la palestra por su enfrentamiento con Cynthia Klitbo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Bastante discreta con su vida privada, últimamente Vanessa Guzmán no ha dejado de estar en la palestra y no precisamente por trabajo. El carácter de la actriz, que acabó de rodar Soltero con hijas justo antes de la pandemia, fue muy cuestionado por compañeras de trabajo como Cynthia Klitbo, quien le acusó de soberbia. "La envidia existe", respondió Guzmán a través de un selfie en sus redes sociales de lo más sonriente. Si bien ha reconocido que mucha de su seriedad se debe a su timidez, no se confiesa para nada una persona problemática. Una tercera artista acaba dar su opinión al respecto aclarando todo tipo de dudas. Ha sido Ana Bárbara, que con una imagen junto a la actriz de Atrévete a soñar le ha mostrado todo su apoyo y amistad en estos momentos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "De esas tardes en las que ir a lavar ropa al río, ¡nos sanó! Comadre querida Vanessa, porque son años los que llevamos de alegrías y uno que otro momento que la sonrisa se nos quitó. Pero, sabemos que se sellaron con los más valiosos sentimientos los lazos de nuestro corazón", comenzaba. Un escrito que denota la gran amistad que existe entre ellas y que viene de años atrás. Ana Bárbara, siempre sincera y entregada, le agradeció su apoyo en etapas difíciles y le ofreció su hombro amigo. "Gracias siempre por aquellos inolvidables tiempos en los que me compartiste tus herramientas para poder calmar mi dolor. Sabes que también aquí me has tenido y me tienes y que lo que no nos ha matado es sin duda lo que nos fortaleció", concluyó. Una publicación que Vanessa, quien está en mejor forma que nunca, publicó inmediatamente en su perfil de Instagram como agradecimiento al bonito detalle de su amiga del alma.

