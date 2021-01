Close

¡Ana Bárbara cumple 50 años con un bikinazo de órdago! ¡5o años! ¿Quién lo diría? La bellísima cantante regional mexicana no tiene problemas en celebrar su edad, lo hizo rodeada de muestras de cariño... ¡Y luciendo cuerpazo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con un cuerpo de infarto y muy activa en su carrera profesional, la reina de la música regional Ana Bárbara celebró hoy su cincuenta cumpleaños y así agradeció los numerosos gestos de cariño que desde temprano le hicieron llegar sus fans: “Pedazos de mi alma, pues estoy tratando de leerlos a todos porque todos son importantes en este momento de mi vida, y siempre realmente, pero hoy en especial, día de mi cumpleaños. Gracias por sus mensajes, por sus videos, por sus palabras…” expresó con dulzura desde sus historias. “Hoy es un día muy especial para mí, gracias por todo su amor”. Desde la Riviera Maya, donde se encuentra con su pareja, Ángel Muñoz, la bella Ana Bárbara dejó locos a sus fans cuando se dejó ver como toda un leona en medio de la jungla, luciendo su extraordinaria figura: “Sin duda en la música encuentro una de las mejores formas de expresarme, así que una manera de celebrar mis 50 años de vida, es agradeciendo la bendición de tener la posibilidad de llegar a su alma y ustedes a mi corazón” SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus familiares y seres queridos quisieron felicitarle con este conmovedor video: Recientemente, la cantante habló acerca de si le preocupaba subir al quinto piso con el programa Venga la alegría: “Jamás he tenido un problema… Curiosamente disfruté con mucho mis quince años, luego el empezar a ser artista a los 18, pese a algunos problemas profesionales y también psicológicos, que van de la mano. Sin embargo, el tema de la edad no era como una cosa recurrente o que diga ¡ay!, no sé si porque realmente he sido una persona que trata de cuidarse”, confesó. “No le dedico a mi cuerpo lo que quisiera, quisiera poder más, como muchas amigas fitness y así, que me encanta, pero no tengo tiempo, o hago canciones, o las proporciono, crío a mis hijos, o los atiendo, atiendo a mi casa, a mi marido...”, añadió. No hay duda que mantenerse tan activa, ayuda... ¡Muchas felicidades!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Ana Bárbara cumple 50 años con un bikinazo de órdago!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.