Ana Bárbara celebra el cumpleaños de Paula Levy La cantante mexicana dedicó un amoroso mensaje a la hija de la fallecida actriz Mariana Levy. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A pesar del controversial divorcio de Ana Bárbara y José María Fernández El Pirru hace más de 10 años, la cantante continúa siendo una figura materna presente y activa en la vida de los hijos que crió al lado del viudo de la actriz Mariana Levy. Así que no podía dejar pasar desapercibida una importante fecha para la joven Paula, que este miércoles cumplió 20 años. Con la nostalgia de una amorosa madre, Ana celebró la vida de la joven con un cariñoso mensaje dedicado a su "hijita". "Mi @paulalevyy amada! Flaca, yo sé que sabes que por allá en el año 2005 como dice esta canción 'Te metiste' como no queriendo, en mi alma y para siempre y también sabes que desde ese entonces mis deseos para ti, (con todo y lo difícil de los tiempos) son que los caminos tanto del destino como los que elijas, estén llenos de luz que iluminen tu vida. Te amo hijita", escribió la intérprete junto a un vídeo de fotos del recuerdo con la joven, en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento se desconocen los detalles de la celebración, pero Paula recurrió a sus redes sociales para preguntar sobre los pasos a seguir en esta nueva etapa de su vida, y al parecer está disfrutando de unos días en la playa Zipolite, en Oaxaca. "Ya tengo 20, que procede o qué", escribió junto a una artística fotografía en sus historias de Instagram. Cumpleaños de Paula Levy Paula Levy | Credit: Instagram/ Paula Levy Paula, junto a su hermano José Emilio, han sido una constante en la vida de la cantante, cuyo corazón los adoptó como sus propios hijos tras la muerte de su madre Mariana en el 2005. La cantante se ha esforzado por compartir íntimos momentos a su lado y crear recuerdos en familia junto a su pareja y sus tres hijos biológicos: Emiliano, Jerónimo, y Jose María Chema, éste último fruto de la relación de Ana con El Pirru. Paula Levy cumpleaños Paula Levy celebrando sus veinte al parecer en Playa Zipolite, Oaxaca. | Credit: Instagram/ Paula Levy Los jóvenes, por su parte, han demostrado y expresado su amor y agradecimiento por el cariño maternal que la cantante les ha dado. "Mi premio es tenerte a ti de mamá", expresó José Emilio en su cuenta de Instagram el año pasado. "Te amo". Ana no podría estar más feliz con la dicha de poder tener a su lado a los que llama sus "hijos de amor". "Gracias a mis queridos hijos por regalarme maravillosos momentos que siguen llenando el cofre de mis recuerdos. Los amo", escribió junto a una fotografía al lado de toda su tribu, durante el festejo navideño.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ana Bárbara celebra el cumpleaños de Paula Levy

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.