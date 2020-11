Close

Así celebró Ana Bárbara el cumpleaños de su hijo mayor, Emiliano Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Ana Bárbara Ana Bárbara le cantó el cumpleaños número 20 a su hijo en casa con sus seres más allegados. La íntima fiesta y el delicioso pastel del joven fueron decorados en tonos dorados. ¡Mira la celebración! Empezar galería ¡Feliz cumpleaños Emiliano! El primogénito y copia carbón de la cantante, Emiliano, cumplió este fin de semana y su madre —como lo han hecho muchas celebridades durante esta cuarentena— le celebró su gran día en casita. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Un emotivo homenaje "Feliz Cumpleaños Emiliano Hijo!! Gracias por tu existencia, que sin lugar a dudas fue una gran fuente de inspiración para ser una mejor version de la mía! Gracias por ser mi compañero de viaje, mi aliado, alumno, maestro, en otras palabras UN PEDAZO DE MI ALMA... 🎂🙌🏼 TE AMO MI AMOR

FELIZ CUMPLEAÑOS @gallardoni" , expresó la intérprete de "Bandido" en un emotivo video en el cual felicitó a su hijo. 2 de 8 Applications Ver Todo Foto del recuerdo Image zoom Credit: IG/Ana Bárbara La mesa y el pastel del joven estaban decorados con velas y adornos dorados. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Junto a su mamá Image zoom Credit: IG/Ana Bárbara El joven apagó sus 20 velitas antes de cortar su pastel. 4 de 8 Applications Ver Todo Con sus seres queridos Image zoom Credit: IG/Ana Bárbara Emiliano también festejó su cumpleaños con sus hermanitos —Jerónimo y José María— y la pareja de su mamá, Ángel Muñoz. 5 de 8 Applications Ver Todo Sus invitados Image zoom Credit: IG/Camila West Otra que se unió a la celebración en familia: su amiga Camila West. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Año de hitos El joven se graduó de la escuela secundaria en junio, ocasión que también celebró en casa. 7 de 8 Applications Ver Todo Arriba los novios Ana Bárbara y Muñoz se comprometieron en julio, otra bendición digna de celebrar. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

