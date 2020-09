Ana Bárbara causa impacto con traje de charro ¡transparente! Ana Bárbara nuevamente se colocó en el ojo del huracán gracias a un sensual atuendo que portó para celebrar las fiestas mexicanas. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La escultural figura de Ana Bárbara quedó al descubierto gracias a una sexy fotografía que la propia cantante dio a conocer. En ella, la intérprete de “Bandido” se muestra ataviada con el tradicional traje de charro mexicano; porta un sombrero, manto y corbata azul. El detalle que causó impacto fue su vestido debido a que es oscuro pero ¡transparente!. “¡Mi México! Los que estamos lejos te extrañamos y te lloramos con el alma; pero el pensar en tu aire, en tu cielo, nos regresa la sonrisa, la esperanza y la calma”, escribió Ana Bárbara para acompañar la imagen que dio a conocer en su cuenta de Instagram. “¡Viva México! Día de la Independencia. México lindo y querido. Orgullosamente mexicana”. RELACIONADO: ¿Qué opina el padre de Ana Bárbara de la próxima boda de su hija? Image zoom Instagram/Ana Bárbara Los usuarios de inmediato reaccionaron para llenar a la cantante con una serie de halagos por su belleza y aprovecharon para felicitarla por el Día de la Independencia que se celebra hoy en México. “¡Se ve bien abrigador ese vestido! Jajajaja”, dijo un cibernauta. “Oyeee pero ¡qué bonita! Viva México y que siempre vivan nuestras costumbres”, comentó una fanática. Image zoom Photo: Ana Barbara/Instagram “Me dolieron mis ojitos de ver tanta belleza en una sola foto”, expresó un internauta. “Que tengas excelente día; como sea te ves muy bonita y te deseo muchos éxitos, y bendiciones siempre. Te amo infinitamente. ¡Qué viva México y todos los países!”, mencionó otro seguidor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mi color favorito. Hermosa, linda mi cantante favorita. Bendiciones extremas para ti”, agregó otra persona. “Vaya que mi México tiene mujeres muy hermosas... ¡¡¡¡Viva México!!!!”, dijo alguien más. Mientras tanto, Ana Bárbara comenzó la promoción de su más reciente tema “El consejo” que grabó a dueto con Paquita la del Barrio.

Close Share options

Close View image Ana Bárbara causa impacto con traje de charro ¡transparente!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.